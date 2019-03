Cittadinanza a Ramy, Di Maio: “Si conceda subito”. Salvini frena: “Accertamenti su un parente” (Di martedì 26 marzo 2019) Il M5S spinge affinché venga al più presto concessa la Cittadinanza a Ramy, il ragazzino-eroe. Le autorità stanno verificando se ci sono i presupposti: un parente del 13enne risulta avere problemi con la giustizia. Salvini: "Conto di incontrare Ramy il prima possibile e di fare quello che la legge mi permette di fare e non faccio quello che la legge non mi permette di fare".



