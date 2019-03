Chi ha paura del digitale? Cavalcare il cambiamento invece di subirlo si può

La paura di recessione abbatte Tokyo. La fiducia tedesca rimbalza - ma le Borse Ue Chiudono deboli : In evidenza anche Fca sull'idea di un matrimonio nel mondo auto . Poco sotto la parità gli altri mercati del Vecchio continente: Parigi ha perso lo 0,15%, Francoforte ha ceduto lo 0,18% e Londra lo 0,...

Amici - clamorosa Federica Marinari : "Perché la De Filippi mi ha fatto paura - ecco Chi è veramente" : Pessime notizie per Federica Marinari, che non è riuscita ad accedere al serale di Amici, il talent-show di Maria De Filippi su Canale 5. E dopo l'esclusione, la ragazza si è lasciata andare su Facebook, ringraziando le persone che ha incontrato lungo il percorso e aggiungendo altri dettagli signifi

Paura in campo per Schar : sviene e risChia di soffocare - Ananidze gli salva la vita : Jano Ananidze è prontamente intervenuto per soccorrere il collega svizzero Schar, svenuto dopo un duro contrasto di gioco Jano Ananidze ha segnato oggi il gol più importante della sua vita. Il calciatore della Georgia, durante la gara contro la Svizzera di qualificazione ai prossimi europei, potrebbe aver salvato la vita al difensore avversario Schar. Dopo uno scontro durissimo con un avversario infatti, il difensore svizzero è svenuto, ...

Martina Colombari : “La bellezza è stata una frustrazione - sono arrivata anche a non specChiarmi. Il #metoo? Ora gli uomini hanno paura di essere fraintesi" : "La bellezza è arrivata prima di me, anche perché sono nata con un concorso di bellezza come Miss Italia, ma a un certo punto ho finito per odiarla e metterla in un angolo, di mortificarla. Quando incontravo qualcuno mi accorgevo che ero solo guardata, e mai ascoltata". Strano, ma vero: per la modella e attrice Martina Colombari, 43 anni, almeno fino ad un certo periodo della sua vita, la bellezza è stata "una vera ...

Paura all'alba - auto con cinque ragazzi a bordo si sChianta contro i mezzi in sosta : Paura all'alba in viale Sonnino a Grosseto , dove la nottata di cinque ragazzi è finita nel peggiore dei modi. Infatti l'auto con le cinque persone a bordo ha cominciato a sbandare ed è finita contro ...

PicChiate sul bus perché indossano il velo : “Avete paura di un cane ma non di farvi saltare in aria” : È accaduto a Torino. Alcune ragazze musulmane sono salite a bordo di un autobus e sono state aggredite da un'altra passeggera.Una delle ragazze aveva paura di un cane presente sul mezzo con il suo padrone. Tutto è partito da lì. Una donna ha inveito contro di loro: “Avete paura di un cane ma non di farvi saltare in aria negli attentati…”. A darne notizia è il giornale islamico on-line "dailymuslim.it".Dalle parole si è passati subito ai fatti. ...

Arresto De Vito - la paura M5s che la macChia si allarghi : "Marcello De Vito ne ha convinti altri? E se sì quanti? Cosa c'è che non sappiamo?". Nel primo pomeriggio fuori dal Palazzo un uomo molto vicino a Luigi Di Maio esterna tutte le preoccupazioni legate all'Arresto del presidente dell'Assemblea capitolina. L'ordinanza è chiara: nessun altro esponente 5 stelle rientrerebbe nel filone d'indagine "Congiunzione astrale" che ha portato alle manette per l'esponente stellato. Ma il ...

Milano-Sanremo 2019 : Fernando Gaviria - il grande spauracChio di Elia Viviani : Marzo 2016: un poco più che debuttante Fernando Gaviria si appresta a disputare la volata finale sul lungomare ligure, in Via Roma, a meno di 300 metri dal traguardo però il colombiano si ostacola con il campione del mondo Peter Sagan e finisce a terra, a vincere sarà Démare. Da lì in poi una quinta piazza nel 2017 e l’assenza forzata nel 2018. Il colombiano ed un rapporto non troppo piacevole con la Classicissima di Primavera. Sabato ...

Equinozio di primavera con forti scosse di terremoto in Europa : paura in Francia - crolli e feriti in TurChia [FOTO] : 1/18 ...

Napoli - paura per Ospina : batte la testa - resta in campo e poi si accascia Foto|Video Udinese sChiantata 4-2 : Il portiere azzurro si infortuna in un contrasto con Pussetto, continua a giocare con il capo fasciato, poi si sente male ad azione lontana: ricoverato in ospedale, è cosciente

Chi vuol essere milionario - Gerry Scotti in lacrime per paura di aver sbagliato un suggerimento : Il ritorno di Chi vuol essere milionario? su Canale 5, a distanza di anni, ha portato anche una novità: il “Chiedilo a Gerry“, il concorrente può infatti rivolgersi al conduttore per la soluzione di un quesito. Ha deciso di farlo, nella puntata in onda ieri sera, il giovane Luca su una domanda dal valore di 15 mila euro: “‘Nunc et in hora mortis nostrae. Amen. La recita quotidiana del Rosario era finita‘: è ...

Tav - Chiamparino attacca : “Niente risposte su referendum. Governo ha paura di quello che pensa la gente” : “La consultazione popolare chiesta sul Tav in Piemonte? Dal Governo non ho ricevuto risposta, comincio a pensare che questi signori abbiano paura di quello che pensa la gente“. Ad attaccare l’esecutivo Conte sull’Alta velocità Torino-Lione è stato il presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino, che aveva diffuso una lettera diretta al Viminale e al ministro dell’Interno Matteo Salvini in cui chiedeva di ...

F1 – Leclerc - il grande sogno Ferrari e la motivazione che fa paura a Vettel : “il mio compito sarà di capovolgere le gerarChie” : Charles Leclerc sogna una carriera in Rosso: il monegasco pronto a ribaltare le gerarchie in casa Ferrari “Guidare per la scuderia di Maranello è stato il mio sogno sin da bambino e fare parte di questa famiglia rappresenta un grande onore. Per ora c’è solo eccitazione, non vedo l’ora di correre domenica“. Il giovane Ferrarista Charles Leclerc descrive così in una intervista alla ‘rosea’ l’emozione ...

