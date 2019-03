Anticipazioni Upas | 1-5 aprile | Roberto e Vera potrebbero dirsi addio

Blastingnews

(Di martedì 26 marzo 2019) Nella puntata di ieri di Un posto al sole, Raffaele ha dato un ultimatum a Beatrice: dovrà dire a Diego che è confusa sui suoi sentimenti, altrimenti lo farà lui. Il buon portiere, per evitare spiacevoli conseguenze, ha deciso di raccontare tutta la verità al figlio. Detto ciò, di seguito ledi quello che si vedrà in televisione la prossima settimana, ovvero dall'1 al 5Spoiler1-5Ledella soap Un posto al sole comunicano che Michele, dopo l'ennesimo episodio di bullismo ai danni del suo amico professore, chiederà a quest'ultimo di denunciare pubblicamente l'accaduto in radio. La decisione però non andrà giù ad alcuni studenti, che decideranno di farla pagare al giornalista.Niko intanto sarà preoccupato per la sua dolce metà, anche perché quest'ultima dovrà affrontare Manlio. Diego, dopo la rottura con Beatrice, cercherà in ogni ...