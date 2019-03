Vandali deturpano con bombolette spray una delle spiagge più belle della Sardegna

huffingtonpost

(Di lunedì 25 marzo 2019) Graffiti e lettere incomprensibili sono state tracciate convernice rossa a Cala Liberotto, nota come Cala Giglio, a Orosei in. L'attoco è stato riportato da La Nuovagrazie alla segnalazione di una lettrice.La scoperta è stata fatta nello scorso weekend da un gruppo di persone particolarmente affezionate allezzecosta di Orosei, che sono rimaste letteralmente senza fiato.Il sindaco di Orosei, Nino Canzano, ha commentato lo scempio accaduto nella costa da lui amministrata:"Esprimo tutto il mio disappunto per l'insensibilità di determinate persone che mettono in atto comportamentici verso beni naturali che appartengono a tutti e dovrebbero essere considerati intoccabili. Persone che qualche volta si mascherano da ecologiste e poi si comportano esattamente al contrario. Quanto accaduto a Cala Liberotto ci ...

