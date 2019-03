Una vittoria stracciante in Basilicata | i selfie e quel rito propiziatorio di Salvini

"Elisa modello positivo" - Mattel le dedica Una Barbie con il look della vittoria a Sanremo 2001 : Barbie rende omaggio ad Elisa e realizza una bambola con le sue sembianze, rendendola a tutti gli effetti un'icona indiscussa. L'artista è stata scelta come simbolo di valori positivi di donna e ...

In Thailandia i risultati preliminari indicano Una vittoria del partito a favore della giunta militare : In Thailandia si sono tenute oggi le prime elezioni politiche dopo il colpo di stato del 2014. Secondo i risultati preliminari, che secondo Associated Press si basano sull’89 per cento delle schede, le elezioni sono state vinte dal partito Palang

Biathlon - Lisa Vittozzi : “Ho sognato la Coppa del Mondo - è Una vittoria solo rimandata” : Lisa Vittozzi ha chiuso al secondo posto nella classifica generale della Coppa del Mondo di Biathlon, alle spalle della connazionale Dorothea Wierer, per uno storico uno-due tutto italiano. Tuttavia per Vittozzi c’è la sensazione di aver perso un’occasione, sparando malissimo proprio nell’ultima e decisiva tappa. La nostra portacolori però guarda al futuro parlando al sito federale: “Sono molto soddisfatta della mia ...

Milano-Sanremo 2019 - Peter Sagan e la maledizione della Classicissima. Slovacco ancora piazzato - la vittoria resta Una chimera : Peter Sagan non è riuscito ad interrompere la maledizione e anche quest’anno si è dovuto accontentare di un piazzamento alla Milano-Sanremo. Alla vigilia il fuoriclasse Slovacco era indicato ancora come uno dei principali favoriti, visto che questa corsa si adatta sulla carta alla perfezione alle sue caratteristiche. La strada ha emesso però un verdetto diverso ed ancora una volta è stato battuto sul traguardo di via Roma. Il corridore della ...

Polizia contro il "caporalato" un arresto e Una denuncia a Vittoria VIDEO : Due vittoriesi denunciati per sfruttamento dei lavoratori. La Polizia ha scoperto che numerosi rumeni vivevano con le famiglie dentro magazzini

Champions League pallavolo femminile - Santarelli : ' E' stata una prestazione incredibile - Una vittoria di testa e di cuore' : ... ' Il percorso del nostro club e' in continua crescita e questa qualificazione ci conferma tra i top team d'Europa e del Mondo. Dopo gara uno pensavo che sarebbe stato ingiusto uscire così, ma l'...

Sci alpino - Dominik Paris : “Una stagione fantastica - la vittoria di Soldeu è la più bella” : Dominik Paris ha chiuso un anno magico. Campione del Mondo di Super-G e Coppa del Mondo sempre di supergigante in bacheca. Inoltre la doppietta di Bormio, il successo di Kitzbuehel. Nell’intervista a La Repubblica l’altoatesino si è raccontato, partendo proprio dalla sua stagione: “E’ stata una stagione fantastica, in cui sono diventato quel che volevo essere, un discesista al top su tutte le piste e in tutte le ...

CEV Cup – Domani l’andata di finale - la Unet Yamamay Busto Arsizio per Una storica vittoria : dove seguire il match in diretta : La Unet Yamamay Busto Arsizio vola in Romania per l’andata di finale di Cev Cup: ecco come seguirla in diretta Il calcio va in ‘vacanza’ per una settimana, così come anche i motori, le cui stagioni sono appena iniziate. Non mancherà però lo spettacolo sportivo in questa settimana di metà marzo. Sarà la pallavolo a tenere incollati al televisore tantissimi appassionati: si parte già Domani con l’andata di finale di ...

Tirreno Adriatico 2019 - Julian Alaphilippe : “Una grande vittoria con uno sprint che non avevamo preparato” : Il francese Julian Alaphilippe del team Deceuninck-Quick Step ha vinto la sesta, e penultima, tappa della Tirreno Adriatico, la Matelica-Jesi di 190 chilometri (clicca qui per la cronaca). Il classe 1992 ha piazzato uno sprint di grande intelligenza e potenza sul lungo rettilineo della cittadina marchigiana, anticipando i velocisti e non lasciando loro scampo negli ultimi metri. Per il nativo di Saint-Amand-Montrond il successo è arrivato in ...

Allegri : «Il Napoli può arrivare a 90 punti - domani ci serve Una vittoria» : L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Genoa «Ci mancano 5 vittorie. Il Napoli può arrivare a 90, quindi dobbiamo fare altri 15 punti. Il Genoa in casa è un’altra squadra all’andata abbiamo lasciato due punti e abbiamo bisogno di vincere. Non eravamo scarsi prima dell’Atletico, né siamo in finale ora. Ora abbiamo il ...

LIVE Chaumont-Perugia volley - Champions League 2019 in DIRETTA : Leon e compagni cercano Una vittoria netta : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Chaumont-Perugia, andata dei quarti di finale della Champions League 2019 di volley maschile. I Block Devils partiranno con tutti i favori del pronostico sul campo della formazione francese, sulla carta la più debole delle otto formazione qualificazione alla fase a eliminazione DIRETTA della massima competizione continentale per importanza. I Campioni d’Italia, primi in campionato con tre punti di ...

Algeria - l'ultima mossa di Bouteflika non convince la piazza : "Una vittoria parziale" : La piazza non smobilita. La piazza non si fida. "Una vittoria parziale "," una vittoria persa ". La dichiarazione di Bouteflika secondo cui non sarebbe candidato alla rielezione e che le prossime elezioni presidenziali in Algeria il 18 aprile saranno rinviate ad una data ancora sconosciuta, ha suscitato sentimenti contrastanti. Una parte del movimento di protesta lo hanno salutato come una vittoria, ma altri hanno espresso il timore che il ...

MotoGP - Andrea Dovizioso FULMINE ROSSO! Vittoria epica su Marquez - 5° Valentino Rossi dopo Una rimonta furibonda! : Andrea Dovizioso colpisce ancora e, come l’anno scorso, l’esordio del Mondiale di MotoGP è vincente. Losail è della Ducati ed il duello più atteso, quello con la Honda del campione del mondo Marc Marquez (secondo a 0″023), sorride al forlivese che ancora una volta, quando è stato richiesto mostrare i muscoli, non si è tirato indietro. Vittoria strameritata del centauro nostrano. Il podio è stato completato dalla Honda del ...