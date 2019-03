Rifiuti a Roma | ancora un rogo in un impianto di trattamento | brucia quello di Rocca

Roma - in fiamme un impianto Rifiuti : 22.44 fiamme nell'impianto di trattamento rifiuti di Rocca Cencia, l'ultimo di proprietà dell'Ama (la municipalizzata dei rifiuti della Capitale), dopo l'incendio di fine 2018 che ha messo Ko l'impianto sulla via Salaria. La vigilanza interna, da quanto si apprende da Ama, avrebbe fatto scattare subito l'allarme a cui ha fatto seguito l'intervento di personale tecnico e dei vigili del fuoco. Da prime informazioni l'incendio ha interessato una ...

Un altro impianto dei Rifiuti va a fuoco a Roma : brucia il Tmb di Rocca Cencia : Incendio all'impianto tmb di Rocca Cencia a Roma. L'area interessata dalle fiamme, la cui grandezza risulta essere isolata. Dalle 19.40 sono state al lavoro squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma. Non risultano feriti. Sul posto l'assessore della regione lazio ai rifiuti, Massimiliano Valeriani e la sindaca di Roma, Virginia Raggi.Secondo quanto riferiscono alcuni lavoratori Ama su twitter "dalle prime informazioni" le fiamme sarebbero ...

Roma - rogo a impianto smaltimento Rifiuti di Rocca Cencia. Amministratore Ama : “Inverosimile autocombustione” : Un altro incendio ha colpito un impianto di smaltimento rifiuti a Roma. Stavolta l’entità del rogo è stata decisamente inferiore rispetto a quello che l’11 dicembre scorso ha distrutto il tmb di Salario. Ma ora il tmb “gemello” di Rocca Cencia, l’altro impianto di proprietà della municipalizzata Ama, rischia la chiusura “per qualche giorno”, almeno finché non verranno accertati eventuali danni ai macchinari e, soprattutto, le cause ...

Roma - brucia un altro impianto di Rifiuti : Un incendio è divampato nell'impianto Tmb di Rocca Cencia a Roma. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco. L'area interessata risulta isolata. Sono ancora in corso le operazioni per spegnere il ...

Rifiuti : fiamme in impianto a Roma : ANSA, - Roma, 24 MAR - fiamme nell'impianto di trattamento Rifiuti di Rocca Cencia, l'ultimo Tmb di proprietà dell'Ama, la municipalizzata dei Rifiuti cittadina, dopo l'incendio di fine 2018 che ha ...

Roma - camion butta Rifiuti illegalmente /Video : Roma, 15 mar. (AdnKronos) - rifiuti smaltiti illegalmente a Roma. A denunciarlo stavolta è la stessa sindaca Virginia Raggi che sulla sua pagina Facebook pubblica il Video della "telecamera di sorveglianza di un'azienda privata nella periferia est" della Capitale, "in zona Prenestina". "Queste immag

Qualità della vita : Vienna prima - Milano a pari merito con Londra - Roma penalizzata dai Rifiuti : Anche quest'anno la Mercer, la società americana di consulenza con sede a New York, ha pubblicato la classifica delle città più vivibili del mondo. Per il decimo anno consecutivo, Vienna, Austria, si ...

Rifiuti - l'export milionario della monnezza Italia-Romania per bruciare a costo zero. Tra infiltrazioni criminali e affari d'oro : Un terreno fertile per le scorribande degli attori che popolano il variegato mondo del traffico illecito dei Rifiuti in Europa . I carichi irregolari dall'Italia Costanza è il punto di arrivo dei ...

Rifiuti - l’export milionario della monnezza Italia-Romania per bruciare a costo zero. Tra infiltrazioni criminali e affari d’oro : Di Cecilia Anesi, Cecilia Ferrara, Luca Rinaldi bruciare Rifiuti a costo zero, evitare discariche e guadagnarci pure. È la strategia waste to energy che da una dozzina d’anni fornisce Rifiuti ai cementifici. Questi intanto risparmiano su carbone e petrolio e vengono pure pagati. Sulla carta la soluzione perfetta ad uno dei maggiori problemi di quest’epoca e particolarmente caldo in Italia: lo smaltimento dei Rifiuti. Chi difende questa pratica ...

Legambiente “Invece di Rifiuti Zero a Roma siamo all’Anno Zero dei Rifiuti” : Da un mese esatto Roma è senza assessore all’Ambiente e con l’ennesimo cambio in corsa dei vertici Ama. Legambiente “Invece di Rifiuti Zero a Roma siamo all’Anno Zero dei Rifiuti, città mai così sporca, ciclo senza impianti, diffusione Zero del porta a porta e condizione disastrosa”. Da un mese esatto Roma è senza assessore all’Ambiente dopo le dimissioni di Pinuccia Montanari, e Ama è alle prese con ...

“In Italia tutti i Rifiuti portano a Roma” : la capitale finisce vergognosamente sul giornale francese Le Monde : “In Italia tutti i rifiuti portano a Roma“, con queste parole si apre il lungo articolo che La Matinale du Monde, l’edizione del mattino del quotidiano Le Monde che descrive in maniera esplicita come “il caos assoluto in cui si effettua la raccolta dei rifiuti” a Roma. Nel reportage troviamo la descrizione del TMB Salario, il centro di smaltimento dei rifiuti (ma anche di separazione dai rifiuti indifferenziati ...

