Pensioni novità 2019 : domande Quota 100 respinte - i numeri Inps : Pensioni novità 2019 : domande Quota 100 respinte , i numeri Inps Pensioni novità 2019 : dalle parole ai fatti recita un claim pubblicitario di Quota 100 rilanciato dalla Lega. E i fatti, per molte persone, diventeranno realtà dal 1° aprile 2019 . Data in cui molti lavoratori in possesso dei requisiti fissati dalle nuove regole previdenziali riceveranno l’assegno Pensioni stico. Pensioni novità 2019 , i numeri ufficiali Inps di domande ...

Dl reddito-Pensioni in Aula Senato - le novità e i nodi rinviati dal governo : Il 'decretone' con il reddito di cittadinanza e quota 100 è approdato in Aula al Senato per incassare il primo disco verde del Parlamento. Dopo qualche modifica approvata dalla commissione Lavoro, il governo ha presentato in Aula un pacchetto di emendamenti per risolvere alcuni nodi: dalla questione delle assunzioni dei 'navigator' per le quali servirà il parere delle Regioni al tema della privacy dopo la memoria depositata dal Garante per la ...