Oroscopo di domani 26 marzo | 1ª metà zodiaco | gran martedì per Leone | giù Ariete e Gemelli

(Di lunedì 25 marzo 2019) L'di262019 vista l'attuale posizione planetaria, è pronto a mettere in evidenza tre segni super-fortunati in vista dell'imminente. Il secondo giorno dell'attuale settimana, dunque, ad avere accanto la mano fortunata delle stelle saranno in primis coloro nativi in, super-fortunato in amore con una marcia in più rispetto a tutto il resto dello. Al puntiglioso segno di Fuoco arriverà il supporto positivo di Venere in Pesci e anche della Luna in Sagittario, ambedue in ottimo aspetto rispetto al settore in questione. Invece, riguardo a cosa succederà agli altri sei segni in analisi in questo frangente? Purtroppo, non sarà un periodo buono per tre segni in particolare: secondo le previsioni di26ad avere probabili difficoltà nell'arco della giornata saranno i nativi del Cancro, "sottotono" e coloro appartenenti all'e ai ...

