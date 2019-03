Mbappè Real Madrid | Florentino Perez prepara 280 milioni per l’affare

serieanews

(Di lunedì 25 marzo 2019) MBAPPE’– Duecentottantadi euro. A tanto ammonta, secondo quanto scrive France Football, la cifra che iloffrirà al Paris Saint Germain per Kylian Mbappé nel mercato estivo., Zidane si è messo in moto Zinedine Zidane, da poco tornato sulla panchina dei ‘Galacticos’, ha scelto l’attaccante del …L'articolo280per l’affare proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempoe sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....

