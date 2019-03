Kean-Juventus | stiamo calmi | c’è un piccolo-grande problema!

Kean-Juventus : il talento è esploso - ma il futuro è ancora in bilico : Kean-Juventus – Debutto da titolare e gol con la Nazionale per Moise Kean, il “predestinato” a sentire chi, da Mancini a Bonucci, lavora con lui sul campo. Ed in effetti l’attaccante classe 2000 ha dimostrato di poter stare già da ora tranquillamente nel mondo dei grandi da protagonista. Allegri lo ha tenuto in naftalina per tutta la prima parte di […] More

Juventus - Chiellini : 'A gennaio ho detto a Kean di restare - non temevo squalifica di CR7' : Questo per la Juventus è un weekend di pausa, anche se molti bianconeri sono impegnati con le rispettive nazionali. Il gruppo juventino più numeroso è al seguito dell'Italia, visto che i convocati da Roberto Mancini sono ben sei: si tratta di Mattia Perin, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Leonardo Spinazzola, Federico Bernardeschi e Moise Kean. Molti di loro questa sera saranno titolari contro la Finlandia: il Ct azzurro dovrebbe schierare ...

KEAN JUVENTUS- Moise Kean brucia le tappe e spiazza tutti. Dopo la grande prestazione in campionato contro l'Udinese, e dopo l'ottimo impatto anche nel match di Champions League contro l'Atletico Madrid, Moise Kean avrebbe conquistato totalmente anche Roberto Mancini, il quale sarebbe pronto a lanciarlo in campo dal primo minuto in vista del match degli

Juventus DE LIGT, bianconeri volano in Olanda – La prossima doppia sfida di Champions tra Juventus e Ajax non varrà solamente per l'accesso alle semifinali di coppa, ma sarà anche una buona occasione per parlare del futuro di De Ligt. Il giovane difensore dei Lancieri, appena 19enne ma già capitano di una delle squadre più

Juventus : il probabile undici anti-Genoa - Mandzukic favorito su Kean : Ieri pomeriggio la Juventus ha fatto il suo arrivo a Genova e si è subito trasferita in hotel per proseguire la preparazione in vista della gara contro il Genoa, tra poco i bianconeri lasceranno l'albergo per spostarsi allo stadio dove alle 12:30 affronteranno la squadra ligure. Per la partita di oggi, Massimiliano Allegri non potrà contare su Cristiano Ronaldo che non è stato convocato per farlo riposare dopo le fatiche di Champions League. ...

Genoa-Juventus – Il Corriere dello Sport analizza il match di campionato tra Genoa e Juventus. Tra i grifoni occhi puntati sul difensore argentino Romero, già virtualmente bianconero. Allegri ha Ancora da sciogliere alcuni dubbi di formazione. Possibile turno di riposo per Cristiano Ronaldo: se il portoghese non dovesse entrare in campo, al suo posto l'azzurro

Nazionale – Finalmente torna la Nazionale. Tante sorprese e tanta Juve tra i nomi scelti dal CT Azzurro. Roberto Mancini ha diramato le convocazioni per i prossimi impegni della Nazionale italiana. Rientra tra i convocati anche Moise Kean, centravanti della Juventus, e il portiere Perin. Fuori Rugani, mentre sono stati chiamati Bernardeschi, Bonucci e Chiellini.

GENOA JUVENTUS probabili formazioni- Tutto pronto per la sfida tra Genoa e Juventus, match in programma domenica alle ore 12:30 e valida per il 28° turno di campionato. Rossoblù chiamati alla grande prova contro la corazzata della Serie A, Juventus pronta a difendere i 18 punti di vantaggio rispetto al Napoli. Allegri potrebbe affidarsi a

Mercato Juventus -Non solo Cristiano Ronaldo, dominatore indiscusso delle scene dopo la tripletta di ieri contro l'Atletico Madrid. Gli ottavi di finale di Champions League hanno messo in mostra diversi talenti cristallini pronti a compiere un ulteriore passo in carriera. Le prime pagine vanno ovviamente ai calciatori dell'Ajax, autori di una vera e propria intesa sul campo

JUVENTUS ATLETICO Madrid Kean- La Juventus ha bisogno di rimontare la sconfitta contro l'Atletico Madrid maturato nel mach d'andata al Wanda Metropolitano. Cosa servirà? Come sottolineato da Allegri in conferenza stampa, servirà una Juventus attenta, ben organizzata e con la voglia di punire l'avversario sia sul fraseggio, sia sulle ripartenze. Il tecnico bianconero sembrerebbe esser

JUVENTUS ATLETICO Madrid – La prestazione di Moise Kean nel giorno della 200esima partita della Juventus allo Stadium è stata prossima alla perfezione. Il ragazzo ha sfruttato la chance accordatagli da Allegri in attesa di cedere il posto ai titolari contro l'Atletico Madrid nella sfida dell'anno, ma qualora ci fosse bisogno nel finale il tecnico

Highlights Juventus-Udinese 4-1 : video - gol e sintesi. Esplode Kean : Una doppietta di Kean spiana la strada alla Juventus nell’anticipo della 27ma giornata della Serie A di calcio: l’Udinese viene superata per 4-1 in virtù anche del rigore realizzato da Emre Can e della marcatura di Matuidi. Gol della bandiera friulano messo a segno da Lasagna. GLI Highlights DI Juventus-Udinese 4-1 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Juventus bis-Udinese 4-1 : Kean - Can e Matuidi guidano le «riserve» pensando all'Atletico : Morale: dopo 25' il difensore completa la settimana horror dei campioni del mondo, dopo Buffon e De Rossi, ed esce per l'ennesimo problema muscolare. Kean ha metà degli anni di Barzagli e la fretta ...