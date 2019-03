Ivrea | bambino non vaccinato espulso dall' asilo La mamma | Non sono no vax

repubblica

(Di lunedì 25 marzo 2019) A Banchette. L'ira della madre: "Non ho fatto i vaccini per le malattie che ha già fatto". La direttrice: "L'Asl ce lo ha segnalato come inadempiente ". A settembre il piccolo, senza autocertificazione, chiuso da solo in una stanza

