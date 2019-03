Fabrizio Corona nuovamente in manette | ha violato le prescrizioni del giudice

Blastingnews

(Di lunedì 25 marzo 2019)torna in carcere: questa è la decisione che il magistrato Simone Luerti ha preso questa mattina. In giornata gli agenti hanno prelevato l’ex re dei paparazzi dalla sua abitazione per riportarlo a San Vittore.pagherebbe le numerose violazioni dell’affidamento terapeutico, concessogli un anno fa.Il ritorno in galeraritorna in carcere dopo averle limitazioni dell’affidamento terapeutico. La misura era stata concessa all’ex marito di Nina Moric per curare la sua dipendenza fisica e psicologica dalla cocaina. Una sorta di chance per valutare la condotta die provare a dargli una possibilità di libertà (seppur limitata) per valutarne il reintegro nella società.Questa mattina però è arrivata la notizia della richiesta di carcerazione da parte del magistrato di sorveglianza Simone Luerti. La decisione di riportarea San ...

stanzaselvaggia : Qualche mese fa sono stata querelata da Fabrizio Corona perché avevo scritto che continuava a violare le regole del… - Corriere : Fabrizio Corona torna in carcere: violate le disposizioni del tribunale - repubblica : Fabrizio Corona torna in carcere: violate le regole per l'affidamento terapeutico -