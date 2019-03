Cesare Battisti confessa quattro omicidi | le scuse e l' ultima vergogna | La mia una

Cesare Battisti ammette al pm i 4 omicidi per cui è stato condannato : “Guerra giusta - ma ora chiedo scusa alle vittime” : Per la prima volta ha ammesso i quattro omicidi per cui è stato condannato. Dopo quasi 40 anni di latitanza e a due mesi dall’arresto in Bolivia, Cesare Battisti si è riconosciuto colpevole davanti al procuratore aggiunto di Milano, Alberto Nobili. “È stata una guerra giusta, ma ora chiedo scusa alle vittime”, ha detto l’ex l’ex terrorista dei Proletari Armati per il Comunismo. “L’ammissione di Battisti fa giustizia ...

Cesare Battisti ammette responsabilità in 4 omicidi - 3 gambizzazioni e molte rapine : Cesare Battisti è stato interrogato nel fine settimana dal pm Alberto Nobili, titolare del pool antiterrorismo della Procura di Milano, e "ha ammesso tutti gli addebiti" e le sue responsabilità "in quattro omicidi" e tre ferimento di tre persone che sono state ferite alle gambe e in moltissime rapine fatte dai Pac negli anni 70. Lo ha detto il procuratore di Milano Francesco Greco in una conferenza stampa.

