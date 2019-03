Beatrice Valli non sta bene | ' Preferisco non dire cosa ho'

Blastingnews

(Di lunedì 25 marzo 2019) La bella, ex corteggiatrice nel programma di Canale 5 "Uomini e Donne", è ricoverata in ospedale da sabato scorso. La donna riferisce di stare male, ma di non volere svelare ai suoi fan la causa precisa del suo malessere. Ha in ogni caso rassicurato tutti sul suo umore e sul fatto che continuerà ad aggiornare, per come possibile, i suoi follower.Le condizioni di salute diha accusato un malore sabato scorso, con dolori al basso ventre così intensi da costringerla a chiamare un'ambulanza. La donna è quindi stata ricoverata in ospedale, e come lei stessa ha raccontato sui suoi profili social, è stata sottoposta ai dovuti accertamenti. L'ex corteggiatrice ha riferito che dovrà restare in ospedale ancora per 5 o 6 giorni, assumendo degli antibiotici per vena.commenta le sue condizioni spiegando: 'Sarà un po' dura'.L'ex ...

IsaeChia : ‘#UominieDonne’, #BeatriceValli ricoverata in ospedale: le sue parole (video) ( #IsaeChia #UeD Uomini e Donne Beat… - StiamoV : Uomini e donne, Beatrice Valli ricoverata d’urgenza in ospedale: 'Sto molto male ma preferisco' - Today_it : 'Perché proprio a me, che mi faccio in quattro ogni giorno?' Poco fa, il messaggio di Beatrice dall'ospedale... -