Basilicata | centrodestra verso la vittoria | altro crollo dell’M5S | superato dal

Elezioni Basilicata - Bardi - centrodestra - sarà presidente con oltre il 42%. Trerotola - centrosinistra - al 33 - M5s sotto il 20 : CRONACA ORA PER ORA, ultimo aggiornamento alle ore 3.07, 3.07 - Sesta proiezione Noto sulle liste: si riduce il margine tra M5s e Lega La sesta proiezione di Noto per la Rai assegna il 19,5% delle ...

Elezioni Basilicata - quarta proiezione : Bardi - centrodestra - al 42 - 4%. Trerotola - centrosinistra - al 33%. M5s arretra al 20 : CRONACA ORA PER ORA 1.12 - quarta proiezione liste, copertura al 21%,: M5s al 20,1. Pd sotto il 9 Il M5s, secondo l'Istituto Noto, è al 20,1 e si afferma come primo partito. La Lega raccoglie il 17,1%...

Elezioni Basilicata - Bardi (centrodestra) sarà presidente con oltre il 42%. Trerotola (centrosinistra) al 33 - M5s sotto il 20 : La Basilicata torna al centrodestra dopo 24 anni di governo del centrosinistra. Il prossimo governatore della Regione sarà Vito Bardi, candidato da Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia: il generale della Guardia di Finanza – stando alle proiezioni di Noto per la Rai – ha raccolto il 42,1% delle preferenze. “La regione è pronta per il cambiamento. Abbiamo scritto la storia”, sono state le prime parole del neo ...

