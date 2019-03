Basilicata | Berlusconi finalmente un buon governo

Basilicata al voto per il dopo Pittella : Salvini punta su generale Finanza (voluto da Berlusconi) per sfidare sinistra e M5s : dopo rinvii e polemiche, la Basilicata torna finalmente al voto per scegliere il successore del governatore Pd Marcello Pittella, travolto a luglio scorso dallo scandalo giudiziario sulla sanità. Le elezioni, in un primo momento previste per novembre, avrebbero dovuto essere non oltre il 20 gennaio. Ma proprio i temporeggiamenti della maggioranza, hanno spinto la data più in là possibile, fino alla sentenza del Tar che ha fissato il ritorno alle ...

Basilicata oggi al voto Berlusconi ai suoi : "Serve l'ultimo sforzo" : Silvio Berlusconi chiede ai suoi 'un ultimo sforzo', alla vigilia del voto di oggi in Basilicata. Strappare la regione al centrosinistra, che l'ha governata dal 1995, e aggiungerla alle 10 guidate dal ...

Voto in Basilicata - Berlusconi : 'Sicuro che il centrodestra vincerà' : "Sono sicuro che dopo tanti anni di cattivo governo di sinistra il centrodestra vincerà". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenuto telefonicamente a un'iniziativa ...

Berlusconi - con noi Basilicata riparte : ANSA, - MATERA, 22 MAR - "Domenica si vota in Basilicata. Ai cittadini lucani voglio ricordare che ogni voto per Forza Italia e per il generale Bardi sarà un voto per cambiare questa regione dopo anni ...

Berlusconi fa il tifo per Bardi : "Cambiamo la Basilicata" : Mentre resta ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per un intervento di ernia inguinale, Silvio Berlusconi fa il tifo per Forza Italia in vista delle elezioni Regionali in Basilicata.Il Cavaliere, racconta l'Adnkronos, sta trascorrendo la convalescenza nella clinica milanese in vista del suo ritorno a Roma, dove farà il punto con i suoi e con i coordinatori regionali. Due gli appuntamenti importanti: la campagna elettorale per le ...

Berlusconi : "Basilicata? Sono fiducioso" : Roma Per un'ernia non è potuto andare in Basilicata per chiudere la campagna elettorale del centrodestra, Silvio Berlusconi, ma è già pronto a partecipare alla conferenza stampa della vittoria, con ...

Elezioni Basilicata - Berlusconi dall’ospedale dà istruzioni ai suoi : “Centrodestra può farcela” : Silvio Berlusconi, ancora ricoverato al San Raffaele di Milano, partecipa a distanza alla campagna elettorale per le regionali: "Sono fiducioso, il centrodestra unito vincerà anche in Basilicata. Dite ai lucani di votare innanzitutto Forza Italia". E ha detto che sarà presente a Roma per i 25 anni di Forza Italia.Continua a leggere

Silvio Berlusconi operato di ernia inguinale - salta gli eventi elettorali in Basilicata : Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato operato d'urgenza all'ospedale San Raffaele. L'intervento è riuscito, ma il presidente non potrà rispettare gli impegni programmati nei prossimi giorni per la chiusura della campagna elettorale per le elezioni regionali in Basilicata.Continua a leggere

Berlusconi operato d'urgenza : annullato il tour in Basilicata : Silvio Berlusconi è stato operato d'urgenza per un'ernia inguinale, l'intervento è perfettamente riuscito Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato sottoposto all'ospedale San Raffaele di ...

Berlusconi operato per un'ernia inguinale : no tappe in Basilicata : Piccolo intervento chirurgico oggi all'Ospedale San Raffaele per il presidente Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia è stato sottoposto ad una procedura chirurgica in regime di urgenza per la ...

Berlusconi operato d’urgenza : annullato il tour in Basilicata : Silvio Berlusconi è stato operato d’urgenza per un’ernia inguinale, l’intervento è perfettamente riuscito Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato sottoposto all’ospedale San Raffaele di Milano ad una procedura chirurgica in regime di urgenza per la soluzione un’ernia inguinale incarcerata. “L’intervento – si legge in una nota – è perfettamente riuscito e le condizioni di ...

Silvio Berlusconi in Basilicata - fuori programma sopra le righe : "Allora sei un cog***" : "Hai fiducia in questo governo? Allora sei un cog***". Silvio Berlusconi in grande spolvero a Metaponto, in Basilicata, dove si è recato per la campagna elettorale delle regionali. Il suo intervento è stato una tirata contro il Movimento 5 Stelle, come noto "più pericoloso dei comunisti nel 1994, pe

Berlusconi : "Sul M5s gli italiani hanno aperto gli occhi : in Basilicata erano al 40% - ora sono sotto il 20%" : Il leader di Forza Italia sulla Tav: "Situazione comica e vergognosa. C'è stata una perdita di credibilità enorme"

Paolo Becchi - test decisivo : 'In Basilicata vince di sicuro solo Matteo Salvini. Perché Berlusconi rischia' : La politica si fa anche così, ma la vittoria in questo modo non è più scontata. Il generale è una persona poco conosciuta tornata solo da pensionato sul territorio, e non ha certo quell' appeal che ...