Valanga sulle Alpi svizzere | un morto e un ferito

Valanga sulle Alpi svizzere : un morto e e un ferito : E' di un morto ed un ferito il bilancio della Valanga che questa mattina ha travolto quattro sciatori sulle Alpi svizzere, in località Arpettes, nel comune di Bovernier nel Canton Vallese, a 2.800 metri di altezza e vicino ai confini con Francia e Italia. Lo riportano i media svizzeri citando fonti della polizia locale.Secondo Le Nouvelliste altre due persone coinvolte nell'incidente sono rimaste illese. Sul posto sono al lavoro le ...

Sciatore ucciso da una Valanga sulle Alpi : il caldo aumenta i rischi - ma a breve tornerà il gelo : Il caldo anomalo che sta investendo il nord Italia in questi giorni ha portato ad un aumento del pericolo di valanghe lungo tutto l’arco Alpino. Nella zona di Maso Corto, in Val Senales, in provincia di Bolzano, proprio una valanga ha causato la morte di uno Sciatore 32enne. L’uomo stava sciando fuori pista con un amico che è stato solo sfiorato dalla valanga, restando illeso e riuscendo a scendere per chiamare i soccorsi. ...

Valanga sulle Alpi svizzere - travolte diverse persone : Una Valanga ha travolto diversi sciatori a Crans Montana, sulle Alpi svizzere. Lo fa sapere la polizia del Cantone Vallese, dove è avvenuto il fatto, precisando che i soccorritori sono al lavoro. ...

Strage di sciatori sulle Alpi : in quattro travolti da una Valanga letale a Courmayeur : Fine settimana tragico sulle Alpi italiane con otto vittime. L'ultima tragedia in ordine di tempo è stata scoperta solo nella mattinata di lunedì quando i soccorsi impegnati da circa 24 ore a Courmayeur, in Valle d'Aosta, hanno individuato i cadaveri di tre dei quattro dispersi da ieri nel Canale degli Spagnoli, in Val Veny.Continua a leggere