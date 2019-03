Segreti napoletani | la vera Forcella | i tesori oltre il degrado

Segreti napoletani : Forcella - tesori oltre il degrado : Forcella, un quartiere troppo spesso sbattuto sulle prime pagine per episodi di cronaca nera, nasconde in sé molto più di quanto non colpisca l?occhio. Si tratta infatti di un...

Segreti napoletani : le pietre rivelatrici di Neapolis : Ci troviamo a Spaccanapoli, la lunga ferita che solca il centro della città. Siamo nel cuore di Neapolis, rifondata dei padri greci intorno al IV - V secolo a.C. Una città orientata...

Segreti napoletani : il tremendo assassinio di Maria d'Avalos : Ci troviamo a Palazzo San Severo, in Piazza San Domenico Maggiore. In questo antichissimo edificio nel 700 visse Raimondo de Sangro, maestro della massoneria e fautore della celebre Cappella San...

Segreti napoletani : il Pazzariello e i misteri del Carnevale : Il Carnevale è da sempre una ricorrenza particolarmente sentita a Napoli. Questa festa, che affonda le proprie radici nell?antichità e secondo i più deriverebbe dai...

Segreti napoletani : Pulcinella - un genio folle tra i vicoli : Con il Carnevale ormai alle porte non possiamo non parlare della maschera napoletana per antonomasia: Pulcinella. Molto più di un semplice personaggio folkloristico, le sue origini sono...

Segreti napoletani : corni - amuleti e il palazzo dello iettatore : Aglio e fravaglio, fattura ca nun quaglia, corna, bicorna, cape e' alice e cape d?aglio! La storica filastrocca contro il malocchio, recitata dal grande Peppino De Filippo nei panni di...

Segreti napoletani : gli amori di Vico e i taralli della passione : In via San Biagio dei Librai nacque uno dei più illustri nomi Napoletani di tutti i tempi: Giambattista Vico. Il filosofo visse fino a diciassette anni in una casa ad incrocio con Via San...

Segreti napoletani : i Quartieri Spagnoli e il miracolo della Madonna : Siamo nei Quartieri Spagnoli, cuore pulsante della città di Napoli, da sempre crocevia di storie e culture. Tantissimi sono i nomi illustri che nel corso dei secoli hanno attraversato questo...