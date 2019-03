PUBG Mobile sta testando un limite di 6 ore di gioco per combattere la dipendenza in India

eurogamer

(Di domenica 24 marzo 2019) PlayerUnknown's Battleground è molto popolare nei mercati asiatici come quellono e cinese, riporta WCCFtech.Ebbene proprio in, come possiamo vedere, gli sviluppatori dietro al celebrestannoundi 6 ore di, volto proprio a limitare lavideoludica.La versione mboile delinfatti, a differenza della controparte PC, è free-to-play e ha contribuito molto alla popolarità delstesso. Ininoltreè al centro di una particolare controversia, si parla infatti di giocatori morti a causa di un numero eccessivo di ore passato davanti al, e di altri utenti che hanno rubato soldi alla propria famiglia per fare acquisti in-app.Leggi altro...

