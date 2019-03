Guardiagrele | denunciato un trentenne che girovagava senza abiti all' interno di un circo

Blastingnews

(Di domenica 24 marzo 2019) I carabinieri della Compagnia di Chieti hannoa piede libero unincensurato, originario del luogo, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per atti osceni in luogo pubblico. L'uomo è stato accusato di avere esposto i suoi genitali in pubblico, dopo avere praticato giochi erotici proibiti all'di un. I militari dell'arma hanno fermato il sospettato di reato, mentre vagava in stato confusionale con la propria auto nei pressi del luogo segnalato.Giochi erotici proibiti Il reato contestato ad un giovane uomo originario della provincia di Chieti sarebbe avvenuto ieri notte intorno alle 4.30, all'di unitinerante, posizionato nella periferia del paese dinella regione Abruzzo. Il proprietario della struttura si è svegliato nel cuore della notte, destato da rumori fortissimi. L'uomo, pensando che un ...