Adam Levine dei Maroon 5 | “Più invecchio più mi sento sexy”

Adam Levine - tutti i tatuaggi dal primo all'ultimo : Quando ha iniziato a cantare, Adam Levine, oggi quarantenne, non aveva tatuaggi (non visibili, per lo meno). Nei primi anni da Maroon 5 il suo stile era più preppy che mai sul palco, molto adulto sul red carpet, un fisico esile con doppiopetto integrato. Col tempo, tra tour, album e nuove esperienze, il musicista è passato a un'estetica più rock e ha iniziato a divertirsi sul serio, perdendo lentamente ogni remora, in un lento spogliarello e una ...

Adam Levine spiega come lo yoga abbia giovato alla sua vita - anche a quella sessuale - : "L'attività si rivela profondamente diversa per ogni individuo, per questo ho esitato a condividere con il mondo quello che rappresenta per me", ha detto Levine. "A ogni modo, stavolta ho deciso di ...

Adam Levine : "Come lo yoga ha giovato alla mia vita (anche a quella sessuale)" : Adam Levine, cantante dei Maroon 5, ringrazia lo yoga. "Mi sento molto fortunato ad aver incontrato questa disciplina", scrive su Instagram l'artista in una didascalia a corredo di una foto in cui appare con le mani incrociate dietro la schiena. "L'attività si rivela profondamente diversa per ogni individuo, per questo ho esitato a condividere con il mondo quello che rappresenta per me", ha detto Levine."A ogni modo, stavolta ho deciso di ...

Adam Levine : «Come lo yoga ha cambiato la mia vita (anche sessuale)» : Il guerrieroyoga: allenare lo psoas, il muscolo della felicitàIl piccioneL'evoluzione dell'asana del PiccioneL'AlberoIl triangoloIl cobraOde allo yoga. Adam Levine esce allo scoperto e torna a parlare della disciplina che da anni lo accompagna sui palcoscenici di tutto il mondo: una pratica alla quale il frontman dei Maroon 5 è davvero legato. «Mi sento così fortunato ad aver incontrato lo yoga», scrive su Instagram postando una sua foto con le ...

Lei è un angelo di ...

Adam Levine, a torso nudo al Super BowlAdam Levine, a torso nudo al Super BowlAdam Levine, a torso nudo al Super BowlAdam Levine, a torso nudo al Super BowlAdam Levine, a torso nudo al Super BowlAdam Levine, a torso nudo al Super BowlAdam Levine, a torso nudo al Super BowlAdam Levine, a torso nudo al Super BowlAdam Levine, a torso nudo al Super BowlAdam Levine, a torso nudo al Super BowlAdam Levine, a torso nudo al Super BowlAdam Levine, a torso ...

Behati Prinsloo e Adam Levine alla partita dei LakersBehati Prinsloo e Adam Levine alla partita dei LakersBehati Prinsloo e Adam Levine alla partita dei LakersBehati Prinsloo e Adam Levine alla partita dei LakersBehati Prinsloo e Adam Levine alla partita dei LakersBehati Prinsloo e Adam Levine alla partita dei LakersBehati Prinsloo e Adam Levine alla partita dei LakersBehati Prinsloo e Adam Levine alla partita dei LakersBehati Prinsloo e Adam ...

Adam Levine si spoglia sul palco : il deludente show dei Maroon 5 al Super Bowl : Noioso. Inutile. Inconsistente. E perfino: 'È davvero lo show che questo Super Bowl si merita'. E non è certo un complimento. Il Super Bowl di Atlanta ha segnato un record negativo dopo l'altro: è ...

Polemica su Adam Levine senza maglietta al Super Bowl 2019 : i fan si chiedono perché lui sì e Janet Jackson no

Scaletta e video dei Maroon 5 al Super Bowl 2019 - Adam Levine si spoglia ma non si inginocchia nell’infuocato show con Travis Scott e Big Boi : Il video dei Maroon 5 al Super Bowl 2019 resterà a futura memoria di uno degli HalfTime show più chiacchierati di sempre: dopo aver difeso la loro scelta di esibirsi nonostante le tante richieste di boicottare la NFL per unirsi alla protesta dei giocatori di colore e del movimento Black Lives Matter che li supporta, Adam Levine e i suoi si sono esibiti domenica 3 febbraio in uno spettacolo all'insegna di fuoco e fiamme (letteralmente con gli ...