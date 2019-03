vanityfair

(Di sabato 23 marzo 2019) Per il secondo anno consecutivo la Finlandia è il Paese più felice del mondo: lo ha appena stabilito il World Happiness Report dell’Onu che ha messo in fila 156 paesi, con quelli del nord Europa – Danimarca, Norvegia a seguire – che come sempre compaiono sul podio. Perché i finlandesi sono così? Il rapporto delle Nazioni Unite si è concentrato sulla relazione tratà e comunità, mostrando che fare la propria parte nella società conta per vivere bene, ma i primi in classifica vogliono farci andare più a fondo: per capire qual è il loro vero segreto ora si «mettono in affitto».RENT A FINN Si chiama proprio «rent a finn» l’iniziativa appena lanciata dall’Ente del Turismo finlandese: invitano a fare un viaggio nel Paese insieme a uno dei suoi abitanti, coprendone completamente le spese, per scoprire la sua bellezza e il modo migliore di viverla. ...

lucesilverhawk : RT @lucesilverhawk: chiedetemi quello che volete (vi chiedo solo di essere educati perché vi ricordo che magari per voi é solo una “domanda… - canto581 : RT @azzurroneve: Preoccuparsi di qualcuno a cui volete bene, dovrebbe essere normale. Se c’è troppa fatica dall’altra parte,lasciate perde… - TravellerItalia : Volete essere felici? Affittate un finlandese! -