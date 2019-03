Scherma | Bebe Vio colpisce ancora | l' azzurra vince la tappa di Coppa del Mondo a Pisa

Scherma - vittoria numero 21 per Bebe Vio : "Sono già carica per Tokyo" : Ora la Coppa del Mondo si sposta a San Paolo, dal 20 al 26 maggio, poi farà tappa a Varsavia a luglio, 10-15, e dopo la pausa estiva si ritroverò ad Amsterdam dal 14 al 17 novembre. In mezzo, i ...

Coppa del Mondo Scherma paralimpica - Bebe Vio trionfa a Pisa. È il 21° successo : A far sventolare il tricolore è Bebe Vio che trionfa nella gara di fioretto femminile, categoria B, mettendo in bacheca il 21° successo in Coppa del Mondo della sua carriera. L'urlo del pubblico di ...

Scherma paralimpica - Bebe Vio al settimo cielo dopo l’ennesima vittoria : “adesso punto a Tokyo!” : Bebe Vio ha parlato a caldo dopo la vittoria in Coppa del Mondo in quel di Pisa contro la cinese Xiao “Questa di Pisa per me è la gara più bella dell’anno, perché è l’unica dove c’è un tifo incredibile e soprattutto perché è in Italia. Sono molto carica verso Tokyo: mancano 520 giorni e…non vedo l’ora“. Bebe Vio al settimo cielo dopo il successo in Coppa del Mondo paralimpica in quel di Pisa contro ...

Scherma paralimpica - 21esima vittoria in Coppa del Mondo per Bebe Vio : Bebe Vio vince la seconda tappa della Coppa del Mondo ed è a un passo dalla qualificazione ai Giochi di Tokyo 2020.Continua a leggere

Scherma paralimpica - Bebe Vio conquista la vittoria numero 21 in Coppa Mondo : ... e la qualificazione a Tokyo 2020 si avvicina: l'azzurra di Scherma paralimpica ha battuto 15-5 la cinese Xiao Rongo nella finale del fioretto nella tappa italiana di Coppa del Mondo, a Pisa, ...

Scherma paralimpica - Coppa del Mondo : Bebe Vio vince a Pisa : Pisa - Bebe Vio vince ancora. La campionessa azzurra di Scherma paralimpica si è imposta nella tappa di Coppa del Mondo andata in scena a Pisa battendo nella finale del fioretto - categoria B - la cinese Xiao Rongo 15-5. Una vittoria, la terza in quattro gare in questa stagione e la numero 21 in Coppa, che ...

Scherma paralimpica - Coppa del Mondo : Bebe Vio vince a Pisa : Bebe Vio vince la seconda tappa della Coppa del Mondo ed è a un passo dalla qualificazione ai Giochi di Tokyo 2020.Continua a leggere

Bebe Vio tra Scherma e studio tifa Roma : 'Partita difficile col Porto - ma sono ottimista' : Roma - scherma , studio e Roma : Bebe Vio non si riposa mai. La ventiduenne veneziana che ha sposato i colori giallorossi grazie all'idolo Totti è pronta a tifare Roma questa sera contro il Porto . ...