Roma | da Pastore a Karsdorp | c' è una squadra che pesa sul bilancio

Roma - Pastore non convocato con il Porto. La moglie : 'Sei un professionista onesto e paziente' : Javier Pastore non parteciperà alla trasferta della Roma in Portogallo contro il Porto, partita valida per l'accesso ai quarti di finale di Champions. L'argentino non è stato convocato da Di Francesco ...

Porto Roma - probabili formazioni ottavi di Champions League : Manolas ok - Pastore out : arrivato il giorno del giudizio. Dopo il tracollo nel derby, Di Francesco si gioca il futuro in Portogallo: obbligatorio passare il turno, missione possibile dopo il successo ottenuto nel match di ...

Roma - la moglie difende Pastore : 'Sei un signore - professionale ed onesto' : Roma - La moglie di Pastore scende in campo sui social per difendere 'El Flaco', finito nel mirino delle critiche dopo il derby perso e il malcontento che avrebbe mostrato a Di Francesco in panchina ...

Lite Pastore-Di Francesco : aria tesa all’interno dello spogliatoio della Roma : Pastore in rotta con Di Francesco e forse anche con la Roma dopo una prima metà di stagione al di sotto delle aspettative iniziali I derby di Roma si sa, lasciano strascichi importanti in chi perde, a maggior ragione se la sconfitta è stata pesante come quella dei giallorossi contro la Lazio di sabato sera. La squadra di Di Francesco deve rialzarsi in fretta, dato l’impegno con il Porto in Champions League, ma di certo il derby ...

Roma ad alta tensione : Di Francesco appeso a un filo e Pastore esplode : LA RABBIA DI Pastore - Secondo quanto ricostruisce Il Corriere dello Sport , tra i più agitati c'è Javier Pastore, una delle grandi delusioni del mercato estivo di Monchi: inserito al 20° del ...

Roma - Sabatini : 'Il rendimento di Pastore mi imbarazza. Attinga all'orgolio altrimenti faccia altro' : 'Il rendimento di Pastore mi imbarazza moltissimo, non posso vederlo giocare così', a dirlo è Walter Sabatini che ha avuto il merito di portarlo al Palermo e lanciare la sua carriera che lo ha portato ...

Sabatini ed il mercato della Roma : “Pastore mi imbarazza! Dzeko merito mio - Zaniolo no” : Walter Sabatini ha parlato della sua ex squadra, la Roma, che sta vivendo un’annata tra alti e bassi anche a causa di un mercato molto discusso Il dirigente della Sampdoria Walter Sabatini, ha parlato ai microfoni di Trs di diverse questioni relative alla sua ex squadra d’appartenenza, la Roma. I giallorossi hanno voltato pagina dopo l’addio di Sabatini, il quale però ha ancora un legame col club: “Il rendimento di ...

Roma - Sabatini su Pastore : 'Vederlo così mi imbarazza' : Zaniolo, la Roma in Champions e Pastore: 'Che mi imbarazza moltissimo'. Walter Sabatini torna a parlare di Roma, a cui è rimasto legatissimo nonostante la parentesi all'Inter e l'attuale lavoro alla ...