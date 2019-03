L' ultima di Matteo Salvini | Ius Soli | cittadinanza a Ramy? Quando si farà

Anticipazioni Il silenzio dell'acqua - ultima puntata : Matteo finisce nei guai : Cresce l'attesa per la messa in onda della quarta e ultima puntata della fiction Il silenzio dell'acqua che vede protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Domenica 24 marzo andrà in onda in prime time su Canale 5 l'ultimo appuntamento di questa prima stagione che ha ottenuto dei risultati d'ascolto molto positivi, con una media che ha superato la soglia dei 3 milioni di telespettatori. Adesso, però, l'attenzione è tutta incentrata sul gran ...

Matteo Salvini - la sua ultima brutale promessa : "Spacciatori via dalla faccia della Terra" : Picchia duro, anzi durissimo, Matteo Salvini. Nel mirino ci sono gli spacciatori e la droga. A scatenarlo l'episodio di domenica, quando un marocchino ubriaco, drogato e senza patente si è messo al volante e ha sterminato una famiglia. Nell'incidente morti i genitori, gravi i due figli della coppia,

Matteo Renzi - la sua ultima promessa da ridere : "Chiunque vinca le primarie del Pd..." : Alla vigilia delle primarie del Pd, parla Matteo Renzi, il quale non ha ufficializzato quale candidato sosterrà. L'ex premier dice la sua nella consueta e-news, dove in premessa si produce nell'ultima promessa alla quale si fatica (eufemismo) a credere: "Chiunque vinca le primarie non dovrà temere d

Ruta del Sol - Matteo Trentin vince ultima tappa. Fuglsang conquista successo finale : Matteo Trentin firma il secondo successo nella Ruta del Sol, disputata sulle strade dell'Andalusia. Il campione europeo, che gareggia con la maglia della Mitchelton-Scott, si è imposto nella 5/a e ...

Vuelta a Andalucia 2019 : Matteo Trentin - una volata da re! Dominio totale nell’ultima tappa! : Capolavoro di Matteo Trentin nell’ultima tappa della Vuelta Andalucia 2019. Il campione europeo ha portato a termine una volata regalale sull’arrivo in leggera salita di Alhaurín de la Torre, scattando all’inizio della rampa finale e dominando la concorrenza con uno sprint di grandissima potenza. Vittoria netta per il corridore della Mitchelton-Scott, che bissa così il successo ottenuto nella seconda frazione. Alle sue spalle si piazzano gli ...

Matteo Renzi - crisi di nervi per il simbolo : Pd allo sbando - l'ultima crociata dell'ex premier : Il Congresso Pd prende fuoco, con Matteo Renzi e i suoi che sbroccano per... un simbolo. A scatenare la nuova polemica è la decisione del candidato Nicola Zingaretti di non utilizzare - appunto - il ...

Minaccia M5S sul processo a Matteo : “Non è ancora detta l’ultima parola” : La nota di Giuseppe Conte certifica quel che si era già intuito: lo scontro è arrivato a livelli preoccupanti. E mescola i due fronti più caldi: la Tav e l’autorizzazione a procedere contro Salvini per sequestro di persona relativo alla nave Diciotti. Il premier suona il gong per fermare i due pugili che a distanza se le danno di santa ragione. Fin...

Anticipazioni La compagnia del cigno sesta e ultima puntata : Matteo chiede scusa al papà : Giunge al termine la prima stagione de La compagnia del cigno, la fortunata serie televisiva di Raiuno con protagonista Alessio Boni che in queste settimane di messa in onda ha registrato ascolti a dir poco ottimi in prime time. La prossima settimana, precisamente lunedì 4 febbraio, verrà trasmessa la sesta e ultima puntata della serie che si preannuncia ricca di colpi di scena per tutti i protagonisti , i quali si preparano all'atteso concerto ...

Matteo Salvini - come asfalta l'ultima pagliacciata dei vip pro-immigrati : "Solita storia - ho buone idee" : Matteo Salvini ha commentato l'ennesimo manifesto promosso da un gruppo di artisti e intellettuali di sinistra, naturalmente contro il ministro leghista e a favore degli immigrati. l'ultima idea geniale sottoscritta da Massimo Cacciari, Gad Lerner e Roberto Saviano, solo per citarne alcuni, è stata