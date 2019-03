Lecce | esce di casa e scompare per una notte | 64enne trovato stamane in un pozzo

Blastingnews

(Di sabato 23 marzo 2019) Si era allontanato dalla sua abitazione di Campi Salentina, nelse, e poi non aveva fatto più ritorno aundel posto. Per questo, preoccupati dallo strano atteggiamento dell'uomo, i familiari hanno prontamente avvisato le autorità. Immediatamente sono scattate le ricerche, e questa mattina è statoda un contadino che si era recato in campagna per lavorare nel suo podere.L'uomo ha passato tutta laimmerso nell'acqua, all'interno di un. Fortunatamente i soccorritori lo hannoancora in vita e lo hanno trasportato presso l'ospedale "Vito Fazzi" di, dove è attualmente ricoverato in rianimazione. Si indaga sulle cause che hanno portato ila finire nella cisterna, e non si esclude che possa essersi trattato di un gesto volontario, come riporta "La Gazzetta del Mezzogiorno"....

