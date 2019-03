Juventus | Venerato | ' Allegri rinnova o va via | in arrivo due difensori centrali'

Blastingnews

(Di sabato 23 marzo 2019) Che il rapporto fra lasia ideale è un fatto oramai evidente; d'altronde, le cinque stagioni consecutive alla guida dei bianconeri dimostrano questo fatto. Resta però il dubbio sul futuro del tecnico livornese che allasta bene, considerando le sue dichiarazioni, ma che sicuramente è infastidito dalle continue critiche piovute contro la sua gestione nonostante i risultati raggiunti con la squadra bianconera in questi anni. A parlare del futuro dici ha pensato il noto giornalista sportivo della Rai Ciroche a Radio Sportiva ha espresso la sua sulle possibili intenzioni del tecnico livornese.o va via' Il giornalista Ciroha rilasciato importanti dichiarazioni in merito alla permanenza di Massimilianosulla panchina dellaper il prossimo anno. Secondo il giornalista, il tecnico livornese rimarrà ...

infoitsport : Venerato: 'Tre acquisti per la Juventus, ma Allegri si è scocciato. Napoli, interesse vero per Lozano' - genovesergio76 : Venerato: ''Tre acquisti per la Juventus, ma Allegri si è scocciato. Napoli, interesse vero per Lozano'' -