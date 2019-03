Il padre di Lorenzo Orsetti | Gioia per la caduta dell' Isis È anche merito suo

huffingtonpost

(Di sabato 23 marzo 2019) Alessandroesulta dopo la sconfitta definitivaproclamata dai curdi: "È una grossa, un grande orgoglio perchéha partecipato a questo obiettivo. Però c'ètristezza perché bastava qualche giorno in più eavrebbe potuto gioire con noi". Sentito dall'Adnkronos ildi, il 33enne fiorentino rimasto ucciso in Siria mentre combatteva con le milizie curde'Ypg, commenta commosso ladi Baghuz, ultima roccaforte del Califfato Islamico."Comunque sono contento - aggiunge il papà di- e spero di poterglielo 'dire' di persona quando andremo lì in Siria. Il suo comandante e i suoi compagni ci hanno invitato per una cerimonia di commemorazione pere per tutti i martiri che hanno combattuto. Spero che per loro adesso si apra un periodo di pace".

