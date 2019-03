I porti di Genova e Trieste sulla Via della Seta

huffingtonpost

(Di sabato 23 marzo 2019) Il pericolo Pireo è scongiurato. Iitaliani non vengono venduti alla Cina come nel casoGrecia, ma con gli accordi firmati oggi si gettano le basi per una stretta collaborazione con il paese del presidente Xi Jinping. Infrastrutture quindi, ma anche energia, agricoltura e start up sono alla base delle intese firmate oggi a Villa Madama tra Italia e Cina.Elicotteri in volo per tutta la durata dell'evento, massima sicurezza, tappeto rosso e picchetto d'onore. Infine gli applausi delle due delegazioni per salutare la firma dell'accordo e un pranzo a base di lasagna al ragù di crostacei e spigola con vongole e telline. Il tutto bagnato da prosecco millesimo e vino made in Italy per festeggiare l'adesione dell'Italia, il primo Paese del G7, al Memorandum cineseViache consente, esordisce il premier Giuseppe Conte, di "impostare una più ...

