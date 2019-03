Biathlon | Mass start maschile Oslo 2019 | la startlist e i pettorali di partenza

Biathlon - Mass start femminile Oslo 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Giunge a conclusione ad Oslo, in Norvegia, la stagione della Coppa del Mondo di Biathlon: domani, domenica 24 marzo, a partire dalle ore 13.45 è in Programma la Mass start femminile, e l’Italia sarà rappresentata al via da Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, azzurre che sono ai primi due posti della Coppa del Mondo generale e domani si giocheranno la vittoria. Di seguito il Programma completo della Mass start femminile di Oslo con ...

Biathlon - Dorothea Wierer pronta per la mass start : “sarà molto interessante” : Biathlon, Wierer: “Felice per la coppetta: in pista è stata dura, ho fatto due giri da sola contro vento” Le dichiarazioni di Dorothea Wierer dopo la pursuit di Oslo. “Sono contenta di essere riuscita a conquistare la seconda coppa di specialità della mia carriera. Oggi è stata dura in pista, anche perché nel quarto e nel quinto giro mi sono trovata da sola contro vento e non è stato facilissimo. Comunque non sapevo se ...

Biathlon - la Wierer tinge i mondiali di azzurro : oro nella Mass Start : Alla finanziera altoatesina sono giunte pochi minuti dopo la fine della gara le congratulazioni del sottosegretario alla presidenza del consiglio, Giancarlo Giorgetti, del ministro dell'Economia e ...

Biathlon - IBU Cup Val Martello 2019 : nelle mass start 60 due successi per la Francia. Tre azzurri nei venti : Si è chiusa oggi a Val Martello l’ultima tappa dell’IBU Cup di Biathlon: nelle due mass start a 60 odierne successi per il francese Aristide Begue Dale al maschile e per la transalpina Caroline Colombo al femminile. In chiave azzurra si registrano tre piazzamenti tra i venti: 19° Daniele Cappellari tra gli uomini e 14ma Irene Lardschneider e 18ma Samuela Comola tra le donne. Nella 15 km mass start 60 maschile vince il transalpino ...

Mondiali Biathlon : Windisch oro nella mass start maschile : Come a Canmore nel 2016 in Coppa del Mondo, lo scenario è quello: Wierer e Windisch, rispettivamente da Rasun di Sopra e Rasun di Sotto, di fatto lo stesso comune nella valle di Anterselva, la casa ...

Biathlon - Mondiali 2019 : le pagelle delle mass start. Wierer e Windisch da favola - Vittozzi raddrizza la gara : Scolpite la giornata odierna nel libro della storia del Biathlon italiano: Dominik Windisch e Dorothea Wierer fanno risuonare l’inno di Mameli ai Mondiali nelle due mass start che chiudono la rassegna. Voti altissimi per tutti gli azzurri in gara oggi, andiamo a scoprire le ultime pagelle della kermesse iridata. LE pagelle delle mass START DEI Mondiali DI Biathlon Dominik Windisch, 10: un rimonta epica in condizioni da tregenda, quasi ...

Mondiali di Biathlon – Windisch su di giri dopo l’oro nella mass start : “comincio a credere al destino” : Le prime parole di Dominik Windisch dopo l’oro nella mass start ai Mondiali di biathlon 2019 “Sensazione fantastica, sono contento per la Nazione soprattutto perché ha vinto anche Dorothea e lei lo ha meritato perché ha fatto bene durante tutta la stagione. Questo Mondiale è non era andato comunque male per l’Italia, perché erano arrivate già tre medaglie e potevamo tornare a casa contenti, ma ovviamente finire così è ...

Mondiali di Biathlon - Oro di Dorothea Wierer e Wilfried Pallhuber nella mass start | FOTO : ...

Mondiali di Biathlon - Dorothea Wierer e Dominik Windisch conquistano l'oro nella mass start : 22 anni dopo Wilfried Pallhuber, Il 29enne altoatesino, bronzo nella sprint alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, compie una grande impresa , considerato che in Coppa del Mondo vantava una sola ...

L'Italia del Biathlon fa sognare : doppio oro nella mass start con Dorothea Wierer e Dominik Windisch : Non bastasse, per rendere la giornata ancora più fulgida, con la vittoria di oggi - arrivata davanti alla russa Yurlova e alla tedesca Herrmann - la Wierer è tornata in testa alla coppa del mondo, ...

Biathlon - storico oro di Dorothea Wierer nella mass start : 'Dedico la vittoria alle mie compagne' : Era il finale che Dorothea meritava per la stagione della consacrazione che le ha già regalato l'oro e la vedrà in lotta per la Coppa del mondo fino all'ultima gara: da giovedì 21 marzo, con la ...

L'Italia del Biathlon fa sognare : doppio oro nella mass start con Dorothea Wierer e Dominik Windisch : L'Italia del biathlon torna sul gradino più alto del podio dopo 22 anni e, cosa ancora più importante, Dorothea Wierer entra nella storia di questo sport, diventando la prima atleta a vincere una medaglia d'oro individuale. Èsuccesso al Mondiale in corso a Oestersund, in Svezia, dove l'atleta di Anterselva, conquista un successo storico e anche inaspettato, considerando le sue non perfette condizioni fisiche che le avevano ...

LIVE Biathlon - Mass Start Mondiali 2019 in DIRETTA : TRIPUDIO ITALIA! Wierer e Windisch campioni del mondo! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 12.5 km Mass Start femminile dei Mondiali di Biathlon in programma sulla pista di Oestersund, in Svez

Arriva il secondo oro per l’Italia ai Mondiali di Biathlon - Windisch campione del mondo nella mass start : Windisch, rimonta epica nella mass start maschile: l’azzurro per la prima volta è campione del mondo L’Italia non vinceva una medaglia d’oro ai Mondiali di biathlon da 22 anni, ne conquista due nello stesso giorno. A Oestersund accade l’incredibile: se il primo titolo iridato della carriera di Dorothea Wierer era un premio alla stagione della consacrazione di un’atleta già fortissima, che non a caso è anche ...