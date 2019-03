Acqua : Acquedotto Pugliese - bere Acqua rubinetto per ridurre uso plastica (4) : (AdnKronos) - In questa direzione, si rivelano decisive le campagne per promuovere una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini sulla qualità dell’acqua distribuita da Acquedotto Pugliese. "La nostra azienda è impegnata in diversi progetti, rivolti ai cittadini e, in particolare, alle scuole,