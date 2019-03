Via della Seta,Conte:troppe chiacchiere

La Cina è un'economia imponente,con un enorme potenziale, anche per le imprese italiane". Turismo,agricoltura,urbanizzazione sostenibile,aviazione, trasporti, infrastrutture e innovazione ...(Di venerdì 22 marzo 2019)

junqueras : Il futuro della Catalogna si deciderà alle urne e non al Tribunale supremo. Via ?@carlasignorile? - alexbarbera : L’eroe della mancata strage di San Donato è un ragazzo italiano che non è tale solo perché figlio di egiziani. Ora… - GiuliaGrilloM5S : Con il via libera delle Regioni a un’ipotesi normativa fortemente voluta dal ministero della Salute in accordo con… -