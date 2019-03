Veronica trionfa ad Abu Dhabi | l' atleta azzurra con sindrome di Down fa incetta di

'Vola - Veronica !'. Chi è la campionessa-guerriera con sindrome di down trionfatrice agli Special Olympics : ... Veronica ha vinto la med agli a d'argento al volteggio e tre bronzi nel corpo libero, nella trave e nell'all arount, registrando il terzo miglior punteggio al mondo nella categoria. Ma nella vita di ...

Veronica Paccagnella - la campionessa-guerriera con sindrome di Down trionfatrice agli Special Olympics : È stata lei la stella degli Special Olympics di Abu Dhabi: Veronica Paccagnella, ginnasta azzurra con sindrome di Down che ha conquistato quattro medaglie e lasciato a bocca aperta pubblico e giudici. Veronica, originaria della provincia di Padova, ha solo 17 anni ma può contare su una grande determinazione, come dimostrano le sue dichiarazioni riportate dal Corriere della Sera:"Da piccola dicevo di essere 'ammalata' di sindrome di ...