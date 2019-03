Un video Isis torna a minacciare Europa

L'l'e l'Occidente con un nuovo brevedi propaganda diffuso dalla pianura di Baghuz, nel sud-est della Siria, dove miliziani jihadisti hanno resistito più di un mese all'offensiva curdo-americana e da dove sono in parte riusciti a fuggire nella valle dell'Eufrate. In un filmato diffuso nelle ultime ore da Aamaq, il profilo dei social media vicino all', un miliziano armato di fucile automatico minaccia i "crociati e gli apostati" di "investire col fuoco i loro territori".(Di venerdì 22 marzo 2019)

PiazzapulitaLA7 : L'intervista di @CorradoFormigli a Alessandro Orsetti, padre di Lorenzo, morto qualche giorno fa in Siria combatten… - MediasetTgcom24 : Isis minaccia ancora l'Occidente, nuovo video da Baghuz #Isis - redazioneiene : Prima di partire per la Siria avevamo sentito #LorenzoOrsetti: era orgoglioso della sua battaglia contro l'Isis, ch… -