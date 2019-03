Non sono pentito | i bambini il mio scudo per arrivare a Linate | dal carcere

Maradona - spunta un altro erede : «Sì - sono il Nono figlio di Diego» : Non è un periodo di tranquillità per Diego Armando Maradona che nelle ultime ore ha dovuto registrare l'ennesima sorpresa delle ultime settimane. L'ultima notizia arriva...

Juve su Joao Felix - Rui Costa : 'Certi giocatori Non si possono trattenere...' : Questa è la politica del club, poi si vedrà perché siamo consapevoli che le clausole esistono e che c erti giocatori non si possono trattenere all'infinito in Portogallo '. SU RUBEN DIAS - Queste, ...

Anna Tatangelo : «I 30 sono il fiore degli anni - Non mi faccio più i problemi di quando ne avevo 18» : Anna Tatangelo si confida in un?intervista a Grazia a pochi giorni dall?inizio del tour che la vedrà impegnata in tutta Italia con il suo nuovo album, La...

Toninelli sfiducia respinta ma la Lega non ci mette la faccia. Salvini e i leghisti Non sono al suo fianco (FOTO) : La mozione di sfiducia per Toninelli viene respinta ma i leghisti e Salvini non ci mettono la faccia Dileggiato, deriso e insultato in aula. Ma salvo. Danilo Toninelli non perde il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: al Senato non passa la mozione di sfiducia, grazie a a 159 voti contrari su 102 favorevoli e 19 astenuti. La … Continue reading Toninelli sfiducia respinta ma la Lega non ci mette la faccia. Salvini e i leghisti ...

Caso Ruby - analisi sugli organi di Imane Fadil : “Non ci sono tracce di radioattività” : Dalle prime analisi sui campioni dei tessuti degli organi prelevati a Fadil, una delle testimoni del processo Ruby, non è emersa alcuna evidenza macroscopica di radioattività. E’ quanto riferiscono fonti qualificate. Da quanto si è appreso i prelievi sono stati effettuati sul fegato e su un rene ieri pomeriggio tra le 14 e le 17.30. Già dalle prime analisi non sono emerse macroscopiche evidenze di radioattività. Dopo i prelievi i campioni ...

Imane Fadil - risultati dei primi esami : ‘Non ci sono tracce di radioattività negli organi’ : Cade una delle ipotesi più drammatiche relativamente alla misteriosa morte di Imane Fadil, avvenuta lo scorso primo marzo alla clinica Humanitas di Rozzano, dov’era ricoverata da circa un mese. Sul giallo del decesso della modella, testimone chiave del processo “Ruby ter”, la procura di Milano ha aperto un’inchiesta contro ignoti per omicidio volontario, affidata alla pm Tiziana Siciliano. Nei giorni scorsi si era a lungo parlato di una ...

I dinosauri Non si sono estinti... grazie al Wwf : eccone 24 giganti nell'oasi di Fiumicino : Attraverso la mostra dinosauri in Carne e Ossa, installata in un ambiente naturale come quello di Macchiagrande, vogliamo generare nel pubblico quel senso di curiosità e stupore verso il mondo della ...

Uomini e Donne - Mastroianni : "Non sono innamorato" : Fra poco su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della settimana dedicata al trono classico di Uomini e Donne ove avremo modo di vedere come ospiti in studio una neo coppia. Le anticipazioni ...

L'appello di Medici Senza Frontiere : "La Libia Non è un porto sicuro. Le condizioni di detenzione sono disumane" : I dati dell'ultimo rapporto di Medici Senza Frontiere sono allarmanti. Tra i 300 migranti rifugiati e bloccati nel centro di detenzione a Sabaa, Tripoli, almeno 100 di loro sono minori e più di 30 sono stati chiusi a chiave in uno spazio di 4,5 metri per 5, meno di un metro quadrato per persona, Senza spazio per sdraiarsi e Senza latrine.Un pasto ogni 2-3 giorni se fortunati, 4 se si è appena arrivati. MSF ribadisce con sicurezza: ...

Morte Emiliano Sala - la mamma : “tante cose Non sono chiare” : “Non si sono presi cura di Emiliano, almeno non come il Cardiff avrebbe dovuto farlo per un giocatore pagato 17 milioni”: sono le dure dichiarazioni di Mercedes Sala in un’intervista a L’Equipe. “Sento tristezza e dolore, ma anche rabbia” continua la mamma del calciatore 28enne morto in seguito al disastro aereo, il corpo del calciatore è stato ritrovato inabissato nel Canale della Manica: “Oggi ...

Toninelli - Non passa la mozione di sfiducia : «Attacchi alla mia persona sono partiti casualmente» : Era un esito scontato quello delle due mozioni di sfiducia individuali presentate da Pd e Forza Italia, con il sostegno di Fratelli d'Italia, contro il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli. ...

Se la Germania Non cresce sono guai per tutti - lo dicono questi numeri : Francoforte non dispone più di grossi margini di manovra in politica monetaria, tenendo ancora i tassi azzerati e continuando a reinvestire gli assets acquistati tramite il 'quantitative easing' e in ...

Mafia - Don Ciotti : “Vero nemico Non sono migranti - ma criminalità organizzata. Governo? Finora ha fatto poco” : “Il nemico non sono i migranti, ma le mafie, la corruzione, l’usura e fino a qui il governo ha fatto molto poco su questi temi”. Nella Giornata nazionale in ricordo delle vittime delle mafie, a Padova, il fondatore di Libera don Luigi Ciotti attacca il governo M5S-Lega sul tema del contrasto alla criminalità organizzata: “Finora si è fatto molto poco. Abbiamo degli interrogativi sulla proposta di vendere all’asta a privati i beni confiscati, ...

Fibrillazione atriale : è il più comune disturbo del ritmo cardiaco - ma “Non sempre i sintomi sono evidenti” : Cresce nel nostro Paese la diffusione della Fibrillazione atriale, il più comune disturbo del ritmo cardiaco. Negli ultimi 20 anni, in Italia, si è registrato un aumento del 66% delle ospedalizzazioni determinate dalla patologia. E, come nel resto d’Europa, il numero di nuovi casi è destinato a crescere di pari passo con l’invecchiamento generale della popolazione. Solo nel nostro Paese, la malattia colpisce tra i 700mila e gli 800mila italiani ...