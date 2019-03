Nazionale - Azzurri in partenza per Udine - Florenzi ko rientra a Roma : Azzurri in partenza questa mattina per Udine, dove domani sera allo stadio 'Friuli' è in programma l'esordio nelle European Qualifiers dell'Italia verso Euro 2020, ore 20.45 diretta Rai 1,. Nel ...

Nazionale - azzurri in partenza per Udine : Florenzi rientra a Roma causa infortunio : Alessandro Florenzi non prenderà parte alla trasferta azzurra in quel di Udine a causa di un problema fisico, la Nazionale pronta alla gara con la Finlandia azzurri in partenza questa mattina per Udine, dove domani sera allo stadio ”Friuli” è in programma l’esordio nelle European Qualifiers dell’Italia verso Euro 2020 (ore 20.45 diretta Rai 1). Nel pomeriggio conferenza stampa del Ct e di capitan Chiellini (ore ...

Nazionale Italiana di Calcio - lo stilista Giorgio Armani è il nuovo sponsor degli Azzurri : Sono orgoglioso e felice, è un connubio significativo, una conquista del nostro mondo della fiducia e della credibilità di un'azienda così importante a livello mondiale ". Presenti, all'annuncio ...

Euro 2020 Nazionale - parte il raduno degli azzurri di Mancini : Euro 2020 Nazionale – Zaniolo, Moise Kean e Mancini dell’Atalanta sono tra i convocati del ct azzurro, Roberto Mancini, per i primi due impegni dell’Italia nelle qualificazioni a Euro 2020. I convocati si sono presentati alla spicciolata, a Coverciano, entro le 24 di ieri sera dove si alleneranno fino a venerdì prima di raggiungere Udine sede del […] L'articolo Euro 2020 Nazionale, parte il raduno degli azzurri di ...

Nazionale - Mancini chiama 29 azzurri : c'è anche Kean con Quagliarella e Zaniolo : Roberto Mancini ha convocato 29 calciatori per i primi due impegni nelle qualificazioni per Euro 2020 con Finlandia e Liechtenstein, in programma rispettivamente sabato 23 marzo allo stadio 'Friuli' ...

Nazionale di calcio - sequestrate a Brindisi 3mila felpe degli Azzurri contraffatte in Cina : Scoperte su tir sbarcato dalla Grecia, la stampa ritenuta contraffatta è quella dello scudetto "Italia" con il tricolore Nazionale, logo di proprietà del Coni

Nazionale di calcio - sequestrate a Brindisi 3mila felpe degli Azzurri contraffatte in Cina : Scoperte su tir sbarcato dalla Grecia, la stampa ritenuta contraffatta è quella dello scudetto "Italia" con il tricolore Nazionale, logo di proprietà del Coni

Ciclismo su pista : la Nazionale italiana in Galleria del vento ad Orbassano - i convocati azzurri : Neanche il tempo di tornare dalla Polonia, dove a Pruszkow si sono svolti i Mondiali nella scorsa settimana, che la Nazionale italiana di Ciclismo su pista torna subito a lavoro. Questa volta si parla di allenamenti specifici: tre giornate di test per gli azzurri, ovviamente guidati dai ct Dino Salvoldi e Marco Villa, nella Galleria del vento in quel di Orbassano. Questi i convocati dell’Italia: Alzini Martina Bigla Team Balsamo ...

Rugby - la Nazionale U18 parteciperà al Festival delle 6 Nazioni : tre i test match per gli azzurrini : Tre i test match in programma per gli azzurrini, che affronteranno la Scozia per poi vedersela con Francia e Galles L’Italia U18 parteciperà dal 13 al 21 aprile all’edizione 2019 del Festival delle 6 Nazioni di categoria, ospitato quest’anno dalla Rugby Football Union inglese. Tre i test-match in calendario per gli azzurrini, che debutteranno ad Hartbury contro la Scozia il 13 aprile per poi affrontare la Francia al SixWays di Worcester il ...

Tuffi - Coppa Tokyo 2020 : Trieste accoglie i big azzurri. Grande attesa per la prima prova di selezione Nazionale : Domani a Trieste è in programma la Coppa Tokyo 2020. Si tratta della prima prova di selezione nazionale per i Campionati Europei e per i Campionati Mondiali di quest’anno. Grande attesa per questa manifestazione, perchè saranno presenti tutti i migliori tuffatori italiani. La Coppa Tokyo 2020 rappresenta un primo passo, ma subito molto importante per la qualificazione ai due appuntamenti più importanti dell’intera stagione. In campo ...

Tuffi - Coppa Tokyo 2020 : a Trieste la prima prova di selezione Nazionale. Presenti tanti big azzurri : Nel fine settimana (22-24 Febbraio) a Trieste è in programma la Coppa Tokyo 2020. Questa è la prima prova di selezione nazionale per i Campionati Europei e per i Campionati Mondiali di quest’anno. Ci saranno dunque tutti i migliori tuffatori italiani, che vogliono subito fare un passo decisivo verso la qualificazione ai due appuntamenti più importanti dell’intera stagione. In campo femminile spiccano ovviamente i nomi di Elena ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia - 17 azzurri per Seefeld. Federico Pellegrino trascina la Nazionale : L’Italia sarà presente ai Mondiali 2019 di sci di fondo con ben 17 atleti (dieci uomini e sette donne), si tratta della Nazionale più giovane di sempre per una rassegna iridata con una media di appena 25 anni tra gli uomini. Federico Pellegrino sarà ovviamente la punta di diamante della nostra spedizione, il Campione del Mondo della sprint cercherà di confermarsi e ha tutte le carte in regola per sfidare il mostro Klaebo. Riflettori ...

Rugby a 7 - i convocati di Andy Vilk per lo stage interNazionale con altre quattro Nazionali : 18 azzurri a Napoli : L’Italia del Rugby a 7 si troverà a Napoli per affrontare uno stage internazionale con Germania, Irlanda, Francia ed Inghilterra dal 18 al 21 febbraio: per l’occasione Andy Vilk, responsabile tecnico della Nazionale, ha diramato l’elenco dei 18 convocati. Presenti atleti del Top 12 di Rugby a 15 ma anche delle serie inferiori. L’Italia infatti non ha un campionato interno di Rugby a 7 che, ricordiamo, è sport ...

Rugby – Seven maschile : i convocati azzurri per lo stage interNazionale di Napoli : Selezione italiana Seven maschile, i convocati per lo stage internazionale di Napoli Andy Vilk, responsabile tecnico della Selezione Italiana Seven, ha ufficializzato la lista dei diciotto atleti convocati per il raduno di Napoli in calendario dal 18 al 21 febbraio. Gli azzurri nel capoluogo campano saranno impegnati in uno stage internazionale con Inghilterra, Irlanda, Francia e Germania che fornirà ad Andy Vilk importanti indicazioni sul ...