Mi racconto la vita come una fiaba paurosa ma con un lato comico

Tra il normale e l'inaspettato - il racconto della tranquilla vita di provincia sconvolta da una nutria : "Che era? Non provai nemmeno a capire, in vero. Perché era lì? Mi sentivo come se il velo della realtà si fosse squarciato. Cosa era quel mostruoso ammasso organico informe di nervi muscoli e umori? E lo ripeto e lo confermo: il turbamento fu così dirompente, probabilmente, anche per via delle mie condizioni psicofisiche di quella mattina. Io provavo l'impatto derealizzante della visione di un assurdo. Un feto ...

'Io sono Mia' : il racconto della vita della cantante e l'etichetta di 'porta sfortuna' : Ieri, in prima serata su Rai 1, è stato mandato in onda il film intitolato 'Io sono Mia', interpretato dalla cantante ed attrice Serena Rossi, partenopea dall'animo caloroso e coinvolgente. Il film, diretto dal regista Riccardo Donna, racconta la storia della cantante Mia Martini (nome di battesimo Domenica Bertè) e ci mostra nel dettaglio l’esordio della sua carriera, con brevi scorci della nascita della sua grande passione sin da bambina, per ...

Aspetto che torni di Francesco Renga - significato e testo : il racconto di una nuova prospettiva di vita : testo e significato di “Aspetto che torni”, il nuovo singolo di Francesco Renga in gara al Festival di Sanremo 2019. Il brano anticipa l’uscita del nuovo album di inediti del cantautore bresciano prevista per la prossima primavera. In attesa dell’album nuovo, Francesco Renga ritorna sul palco dell’Ariston per la sesta volta Tra i 24 artisti che quest’anno partecipano al 69esimo Festival di Sanremo, Francesco ...

Una Vita Anticipazioni 28 gennaio 2019 : Blanca sconvolta dal racconto di sua sorella Olga : La Dicenta vuole sapere la verità e cerca di scoprirla dalla madre. Ursula le dà la sua versione dei fatti ma questa è ancora più terribile

