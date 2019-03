MasterChef 8 | la rivincita di Alessandro

davidemaggio

(Di venerdì 22 marzo 2019)8 -Sono rimasti in cinque nella cucina di8 e, anche se la fine di quest’edizione sembra vicina, per eleggere il vincitore c’è ancora un bel tratto di strada da fare. La decima puntata del programma ha evidenziato una grande crescita tra i concorrenti ed offerto dei colpi di scena, che hanno rimesso in gioco chi sembrava da tempo spacciato.8: nella decima puntata eliminati Loretta e Giuseppe Il riferimento è ad, l’impiegato di Lodi che finora era sembrato il meno dotato tra tutti, ed era sempre puntualmente finito al Pressure Test. Ieri sera è risultato invece il migliore dell’Invention, guadagnando i complimenti di Marco Pierre White, star della cucina britannica ed ospite della puntata; ha vinto anche la prova in esterna in coppia con la siciliana Valeria, stupendo quindici critici gastronomici con un ...

