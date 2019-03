Egitto | gli attivisti in esilio denunciano repressioni del regime Ma in patria non

Archeologia - morto l'Egittologo tedesco Günther Dreyer : attribuì agli Egiziani l'invenzione della scrittura : Non sono stati i Sumeri ma gli Egiziani gli inventori della scrittura: è questa forse una delle principali scoperte dell'archeologo tedesco Günther Dreyer, egittologo di fama mondiale, morto a ...

Perché attivisti e ong in Egitto sono bersagli di un boom di cyberattacchi : Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi (foto Mohamed El-ShahedM/Afp/Getty Images) L’Egitto si sta trasformando in una “prigione a cielo aperto” per chiunque osi criticare il regime del presidente Abdel Fattah al-Sisi, denuncia Amnesty International. Non è una novità: negli ultimi anni le autorità egiziane hanno costantemente preso di mira le organizzazioni non governative, limitando la loro libertà di associazione e di espressione ...

Scherma Modica : doppia medaglia di bronzo per Avola in Egitto : Scherma Conad Modica: doppia medaglia di bronzo per Avola in Coppa del Mondo in Egitto. Due podi alla prova nazionale non vedenti a Napoli

Squash - Mondiali 2019 : Egitto protagonista nella prima giornata degli ottavi di finale : Terza giornata di gare e prima parte degli ottavi di finale archiviata a Chicago, negli Stati Uniti, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali 2019 di Squash. nella notte italiana sono infatti andate in scena le prime quattro sfide del terzo turno, in attesa delle altre quattro partite che si giocheranno questa notte ed andranno a definire il programma dei quarti di finale. La sorpresa principale è arrivata in campo femminile, dove ...

Due figli bastano. La campagna per il controllo delle nascite in Egitto : Lo slogan è semplice e diretto: «Due bastano». Due sono i figli sufficienti secondo la politica di pianificazione della natalità voluta dal governo egiziano che ha attivato una campagna porta a porta. Seppur raddoppiata nei numeri la strategia è quella del figlio unico nella Cina fra gli anni Settanta e Ottanta. L’obiettivo è sempre lo stesso: frenare la crescita demografica. Nel caso egiziano però non ci sarà un obbligo, nessuna coercizione. Il ...

“Due figli bastano” - l’Egitto minacciato dall’incremento demografico lancia una campagna contraccettiva mentre in Italia le nascite crollano [DATI] : Ognuno ai suoi problemi, e non vale solo per le persone ma anche per le nazioni. mentre in Italia, infatti, la popolazione invecchia sempre di più e le nascite diminuiscono, in Egitto l’incremento demografico rappresenta sempre più un problema e un freno alla crescita. Il Paese, dunque, ha avviato ormai da diversi anni una campagna di informazione e sensibilizzazione in questo senso, ma ora ha deciso di intervenire più ...

Egitto : 'due figli bastano' : ... ha precisato la coordinatrice sottolineando che il tasso di crescita demografica in Egitto - dove il 95% della popolazione vive sul 7% del territorio - non corrisponde a quello dell'economia e dell'...

Egitto : 'due figli bastano' - entra nel vivo la sensibilizzazione : ... ha precisato la coordinatrice sottolineando che il tasso di crescita demografica in Egitto - dove il 95% della popolazione vive sul 7% del territorio - non corrisponde a quello dell'economia e dell'...

Egitto : I file segreti del KGB rivelano che le antiche piramidi di sono state costruite dagli alieni : Le piramidi in Egitto sono state costruite dagli alieni Egitto: Secondo le oltraggiose dichiarazioni fatte durante un documentario bomba su file KGB segreti. Il KGB era la principale agenzia di sicurezza per l’Unione Sovietica dal 1954 fino alla sua rottura nel 1991. Mentre prestava servizio come consulente scientifico in anticipo sui sistemi di propulsione, il […] L'articolo Egitto: I file segreti del KGB rivelano che le antiche ...

Crociera sul Nilo - il miglior modo per scoprire la terra dei faraoni : l'Egitto : Si tratta di una delle mete turistiche più popolari del mondo, con le sue spiagge stupende, i locali alla moda e l'accoglienza fantastica che questa terra sa riservare. Inoltre, è uno dei posti ...

Regeni - Fico : ''Al Sisi mi ha mentito - l'Egitto copre gli assassini'' : "Abbiamo riportato Regeni nell'agenda politica nazionale e interazionale. E ora dobbiamo soltanto insistere" , continua. E per quanto riguarda le divergenze sul caso col vicepremier Matteo Salvini , ...

Giulio Regeni - Fico : “Al Sisi mi ha mentito - l’Egitto copre gli apparati che lo uccisero” : “Al Sisi mi ha mentito“. Roberto Fico torna a prendere posizione sulla scarsa collaborazione garantita dalle autorità egiziane all’Italia nella ricerca dei responsabili della morte di Giulio Regeni. “Noi sappiamo che le responsabilità risiedono all’interno degli apparati dell’Egitto – ha detto il presidente della Camera in un’intervista a La Repubblica – Lo dissi ad Al Sisi nel settembre dello scorso anno. ...