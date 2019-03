Conte-Pinocchio | ingannato dal gatto Di Maio e la volpe Salvini La provocazione di TvBoy

huffingtonpost

(Di venerdì 22 marzo 2019) A un un anno esatto dal suo murale con il bacio gay tra Di- immediatamente cancellato dalla zelante amministrazione romana della sindaca Virginia Raggi - lo street artist palermitano Tv-boy da anni residente a Barcellona ha affisso durante la notte tre nuove opere sui muri di Roma. La prima, "Ile la", è nuovamente dedicata ai due vicepremier, che stavolta però ingannano un Giuseppein versioneconvincendolo a diventare presidente del Paese dei Balocchi.La seconda, "L'arte è per sempre", ritrae Virginia Raggi mentre cancella un'opera dello stesso Tv-boy; la terza è invece dedicata a papa Francesco: porta in spalle un bambino che, con una bomboletta spry in mano, sta scrivendo "Stop Abuse". Le tre opere sono state realizzate nel cuore del centro storico della Capitale, a due passi dal parlamento e da palazzo ...

