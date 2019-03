Boeing 737 Max | un optional a pagamento è la causa degli incidenti?

Forse la tragedia del Boeing 737 Max poteva essere evitata : Ciò che resta del Boeing 737 Max 8 precipitato ad Adis Abeba (foto: TONY KARUMBA/AFP/Getty Images) Il Boeing 737 Max 8 precipitato ad Addis Abeba non era sicuro al cento per cento, o almeno non quanto avrebbe potuto esserlo. Il New York Times scrive che l’aereo non era dotato di due sistemi di sicurezza che l’azienda considerava extra e per i quali chiedeva un pagamento aggiuntivo da parte delle compagnie aeree. Una somma che né ...

Disastro aereo in Etiopia - Boeing : impegnati per garantire la massima sicurezza del 737 Max : “Sulla base delle evidenze tratte dall’incidente del volo Lion Air 610 e dai dati emersi, non appena disponibili, dall’incidente del volo 302 di Ethiopian Airlines, stiamo prendendo provvedimenti per garantire appieno la sicurezza del 737 MAX“. A scriverlo è il ceo di Boeing, Dennis Muilenburg, in una lunga lettera a compagnie aeree, passeggeri e a tutta la comunità dell’aviazione pubblicata oggi con un avviso a ...

Aerei - l'indonesiana Garuda cancella ordine da 5 miliardi di dollari per 49 Boeing 737 Max 8 : MILANO - Le rassicurazioni fornite da Boeing dopo il disastro aereo in Etiopia non bastano a tranquillizzare compagnie aeree e passeggeri. Oggi l'indonesiana Garuda ha dichiarato di volere cancellare ...

Garuda cancella ordine 49 Boeing 737 Max : Garuda, la compagnia di bandiera ndonesiana, ha cancellato l'ordine del 2014 da quasi 5 miliardi di dollari sui 49 residui Boeing 737 Max 8 dopo gli incidenti che hanno coinvolto i modelli, uno a ...

Boeing : "spia" su 737 Max segnala avaria : 0.00 Boeing:"spia" su 737Max segnala avaria Il Boeing 737Max sarà equipaggiato con un allarme luminoso che segnalerà i malfunzionamenti del sistema antistallo Mcas chiamato in causa nello schianto in Indonesia a ottobre in cui sono morte 189 persone. La luce di sicurezza diventerà standard ed è tra le modifiche che la compagnia presenterà alle autorità Usa e ai clienti nei prossimi giorni. Così una fonte della compagnia. Né l'aereo Lion Air ...

AEREO CADUTO - NUOVO ALLARME SUI Boeing 737 MAX/ Etiopia - "pilota non era addestrato" : AEREO CADUTO in Etiopia, ALLARME extra sui BOEING 737 8: Pentagono apre inchiesta sui rapporti tra Segretario alla Difesa Usa e la BOEING. 'Pilota non addestrato'

Boeing - allarme extra sui 737 Max. Ma la Cina ora frena sulle commesse : ... per migliorare la sicurezza dei suoi velivoli a medio raggio 737 Max 8 e 737 Max 9, costretti a terra dopo il divieto al volo emesso dalle agenzie regolatrici dell'aviazione civile in tutto il mondo.

Aereo caduto - Boeing aggiorna il software del 737 Max 8 : Boeing ha sviluppato un software aggiornato e un programma di formazione piloti per far fronte ai problemi incontrati dal Boeing 737 Max 8 della Lion Air precipitato in ottobre in Indonesia. Lo ha...

Boeing aggiorna il software del B737 Max 8 : Boeing procede a ritmi spediti verso l' aggiornamento del software di volo applicato al Boeing 737 Max 8 , oggetto dei due disastrosi incidenti verificatisi nell'arco di cinque mesi . L'attività di ...

Nuovo software per il Boeing 737 Max 8 : ANSA, - WASHINGTON, 21 MAR - Boeing ha sviluppato un software aggiornato e un programma di formazione piloti per far fronte ai problemi incontrati dal Boeing 737 Max 8 della Lion Air precipitato in ...

Canada e Usa : verifiche concessione certificazione FAA a Boeing 737 Max : Il dipartimento dei trasporti Usa, ha chiesto che si facciano delle verifiche sul processo che ha aperto le porte alla concessione della certificazione della FAA, Federal Aviation Administration,, per ...

A che punto sono le indagini sui Boeing 737 MAX : Ci sono dubbi sul processo che portò alla certificazione negli Stati Uniti dei modelli caduti in Indonesia e in Etiopia, intanto ne restano a terra quasi 400

Disastro Ethiopian Airlines : il Boeing 737 Max andava troppo veloce - il pilota : “problemi a controllare il velivolo” : L’aereo della Ethiopian Airlines “andava troppo veloce già dopo il decollo” è quanto emerge dall’audio della comunicazione tra la torre di controllo dell’aeroporto della capitale etiope e il pilota del volo 302. Questo secondo quanto riporta la Reuters citando una fonte che avrebbe ascoltato la conversazione del Boeing 737 Max 8, che si e’ schiantato domenica scorsa nei pressi di Addis Abeba. Il pilota ...

Incidente Ethiopian Airlines - Boeing 737 Max “molto veloce dopo decollo”. L’urlo del pilota alla torre di controllo : “Break” : L’aereo dell’Ethiopian Airlines, caduto ad Addis Abeba il 10 marzo con 157 persone a bordo, “andava a un’inusuale alta velocità dopo il decollo“, quando “il pilota ha riferito di avere problemi e chiesto il permesso di prendere quota rapidamente“. Lo ha detto una fonte – che ha ascoltato la registrazione della conversazione con la torre di controllo – all’agenzia Reuters che ha riportato la notizia sul proprio ...