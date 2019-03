Banche,Conte: sì azione risarcitoria Ue

L'verso l'Ue ipotizzata dal ministro Moavero "mi sembra cosa buona e giusta". A dirlo è il premiera Bruxelles, commentando la sentenza del tribunale Ue che ha annullato la decisione di vietare l'uso dei fondi di garanzia di depositi per i salvataggi bancari. "Bisogna procedere con cautela. E' un precedente importante: non è da escludere un appello della commissione ma afferma - dobbiamo trarne tutte le conseguenze politiche e giuridiche anche ad esempio sul piano risarcitorio".(Di venerdì 22 marzo 2019)

