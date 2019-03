Balata | Serie B è pronta per la Var

Balata - da Serie B 32 in nazionali Italia : ANSA, - MILANO, 22 MAR - La Serie B dà "un contributo formidabile" alle nazionali azzurre. Lo ha sottolineato il presidente della Lega B, Mauro Balata, ricordando che dall'inizio della stagione sono ...

Balata : “Serie B pronta per il Var - aspettiamo ok da arbitri e Figc” : “La Serie B è pronta, aspettiamo un riscontro da parte degli arbitri e della Figc”. Lo ha chiarito il presidente della Lega B, Mauro Balata, sull’ipotesi di introdurre la Var nei playoff e playout del campionato in corso. Una risposta è attesa entro fine marzo. “Noi siamo pronti, lo certificano gli studi di fattibilità di […] L'articolo Balata: “Serie B pronta per il Var, aspettiamo ok da arbitri e Figc” ...

Calcio - Serie B 2019 : il presidente Mauro Balata propone l’uso del VAR nei play-off e nei play-out : L’uso della tecnologia nel Calcio italiano potrebbe riguardare presto anche il campionato di Serie B. Stando a quanto si apprende dall’Ansa infatti, il presidente della Lega B Mauro Balata ha espresso con chiarezza la volontà di usare il VAR nel torneo cadetto, quando prenderanno il via i play-off e i play-out di questa stagione. La volontà di Balata, quindi, è quella di garantire un sistema di giudizio diverso e anche di supporto ...

Balata : “Spero prossimamente novità sul Var in Serie B” : “Spero di portare delle sorprese sull’introduzione del Var nel campionato di Serie B prossimamente”. Lo dichiara il presidente della Lega Serie B Mauro Balata stamani a Genova a margine di una conferenza stampa dell’associazione per presentare un’iniziativa di solidarietà con la città colpita dal crollo del ponte Morandi. “È da un anno che lavoro sul […] L'articolo Balata: “Spero prossimamente ...

Serie B - Balata : 'Ipotesi Var nella fase finale del torneo e nuovo format dal 2020/21' : Ci risiamo, a distanza di un anno, in Serie B, si parla di mettere a punto l'introduzione del Var nelle fasi finali del torneo che coincideranno con la disputa dei play off e play out, nella corrente stagione. Proprio ieri, 20 febbraio, a Milano l'Assemblea di Lega B con 18 società partecipanti su 19 ha ascoltato la relazione del presidente Mauro Balata che ha illustrato nel suo intervento quali reali possibilità esistano per introdurre anche in ...