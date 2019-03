Verso la Milano-Sanremo | si entra nel periodo delle Classiche

Piazza Affari : Fiera Milano scende Verso 4 - 505 Euro : Si muove in profondo rosso illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,04% sui ...

Bus in fiamme a Milano - “Ci ha legati e diceva : ‘Se vi muovete - Verso la benzina e do fuoco’”. I racconti dei ragazzi a bordo : “Ci ha ammanettati e ci minacciava. diceva che se ci muovevamo, versava la benzina e accendeva il fuoco. Continuava a dire che le persone in Africa muoiono e la colpa è di Di Maio e di Salvini. Poi i carabinieri ci hanno salvati”. È il drammatico racconto di una ragazzina di 12 anni che era a bordo del bus di Autoguidovie sequestrato e poi dato alle fiamme dall’autista 47enne di origine senegalese Ousseynou Sy a Crema sulla ...

Basket - Eurolega 2019 - 26a giornata : a Milano arriva l’Olympiacos di David Blatt - scontro vitale per fare un passo Verso i quarti : La quintultima giornata di regular season per l’Eurolega 2018-2019 si avvia con ben sei squadre in lotta per tre posti che valgono i quarti di finale: Baskonia, Olimpia Milano, Olympiacos, Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos, Bayern Monaco. Il calendario propone, in questa settimana, proprio lo scontro diretto tra Milano e Olympiacos, una partita che all’andata vide gli uomini di Simone Pianigiani prevalere per 75-99 in quel del Pireo. ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali si carica Verso le Strade Bianche : lo Squalo cerca segnali Verso Milano-Sanremo e Giro d’Italia : Vincenzo Nibali si lancia verso la sua seconda gara stagionale: lo Squalo ha scaldato la gamba all’UAE Tour dove ha ben figurato e ora si prepara per mettersi il dorsale sulla schiena in occasione delle Strade Bianche che andrà in scena sabato 9 marzo. La Classica toscana è ormai diventata un punto di riferimento per tanti big del circuito internazionale e anche il capitano della Bahrain Merida ha deciso di affrontare questa sfida, una ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali si carica Verso le Strade Bianche : lo Squalo cerca segnali Verso Milano-Sanremo e Giro d’Italia : Vincenzo Nibali si lancia verso la sua seconda gara stagionale, lo Squalo ha scaldato la gamba all’UAE Tour dove ha ben figurato e ora si prepara per mettersi il dorsale sulla schiena in occasione delle Strade Bianche che andrà in scena sabato 9 marzo. La Classica toscana è ormai diventata un punto di riferimento per tanti big del circuito internazionale e anche il capitano della Bahrain Merida ha deciso di affrontare questa sfida, una ...

Il settore beni personali a Milano si muove Verso il basso - -1 - 39% - - perde molto OVS : Andamento depresso per l' indice dei beni personali italiano , nonostante un andamento in frazionale rialzo del comparto beni personali e casalinghi europeo . Il comparto degli articoli casalinghi in ...

Eurolega - Milano vince in casa del Khimki. Bertans Verso i Pelicans in Nba : La Ax Milano soffre, ma vince contro il Khimki. Alla Novator Arena finisce 88-90, grazie ad un ultimo quarto da 15-25 che ribalta la partita. Per l'Olimpia è la sesta vittoria consecutiva e il sesto ...

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano corsara in Russia! Vittoria di platino sul Khimki Verso i playoff! : Una Vittoria pesantissima, grazie ad un ultimo quarto da sogno. L’Olimpia Milano espugna Mosca, batte il Khimki 90-88 e trova un successo che può valere tantissimo in chiave playoff. La squadra di Pianigiani resta al sesto posto, aspettando i risultati delle rivali, ma questa è davvero una notte che può essere fondamentale per il futuro di Milano. Mike James è il miglior marcatore dell’Olimpia con 16 punti, ma importanti sono anche i ...

Verso L'8 MARZO : MICHELA MURGIA SALE SUL PALCO DELL'EVEREST A MILANO : schede spettacoli I temi Se arrivassero gli alieni domattina e cercassero di farsi un'idea del genere umano guardando ai luoghi della rappresentazione pubblica, probabilmente penserebbero che un ...

Le sfilate di Milano attraVerso gli occhi di Costanza Caracciolo : «Ciò che amo di più della settimana della moda è osservare personalità diverse da me». Showgirl, modella, attrice, futura moglie di Bobo Vieri e da poco mamma di Stella: Costanza Caracciolo conquista con il suo sorriso intenso e genuino. Proprio l’ex velina sarà tra gli ospiti che ci faranno vivere le emozioni della Fashion Week, in programma a Milano dal 19 al 25 febbraio. Venerdì 22 febbraio, infatti, attraverso il suo sguardo curioso, ...

Da Renzi a Zingaretti - così Milano prova a cambiare Verso : La Lombardia ha un valore particolare per la corsa di Nicola Zingaretti alla segreteria del Pd. Sono stati i primi dati provenienti dai circoli di questa regione a fargli capire che la sfida con Maurizio Martina, che qui è nato e da qui è salito alla ribalta politica nazionale, poteva mettersi bene. Alla fine, tra gli iscritti qui ha raccolto il 42,7%, staccando di 7 punti il padrone di casa.Oggi Zingaretti è tornato a ...

BORSA MILANO in rialzo con Tim - banche - Verso migliore settimana in 2019 : ...6%, su cui Banca Imi conferma il giudizio "buy" dopo che l'operazione di cessione di Unipol Banca riduce il profilo di rischio della holding, fornisce una maggiore visibilità sulla futura politica di ...

Il flop di Raf Simons impatta sull'Europa : Sempre meno Italia per Calvin Klein : gli uffici di Milano Verso la chiusura : Uno degli effetti della politica di ristrutturazione intrapresa dal gruppo americano, dopo la fine della collaborazione poco fortunata con Raf Simons . Secondo quanto si apprende da fonti sindacali, ...

Sampdoria - Sau è atterrato a Milano : in giornata si dirigerà Verso Genova : Sampdoria SAU – L’ultimo rinforzo di mercato per la Sampdoria di Giampaolo è arrivato ieri, nelle ultime ore di mercato, a dar manforte ad una rosa che, in questa stagione, sta correndo verso un posto in Europa. E’ infatti iniziata l’avventura di Marco Sau con la società blucerchiata. L’ormai ex giocatore del Cagliari, è atterrato […] L'articolo Sampdoria, Sau è atterrato a Milano: in giornata si dirigerà ...