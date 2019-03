The Breath of Nature di Luca Bracali

laprimapagina

(Di giovedì 21 marzo 2019)presenta l’opera Il Respiro della Natura (Theof), un viaggio visivo e insieme emozionale intorno al

FixonMagazine : In libreria: Luca Bracali con “Il Respiro della Natura (The Breath of Nature)”: Il Respiro della Natura (The Breath… - FixonMagazine : In libreria: Luca Bracali con “Il Respiro della Natura (The Breath of Nature)” - sskepticalz : OH MT FHDJDJSJSJFUCKING GOD I CNAF BREATH THIS IS THE BEST NEWS EVER IM SCREECHING WTF JDJSJSJSJSJSJSJSJSJS WHY WHH… -