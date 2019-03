Napoli | vergogna Coroglio | la collina ridotta a discarica

Napoli - De Luca contestato dai lavoratori apu : “Vergognati - sei una chiavica. Il Pd puzza di morto”. Lui se ne va scortato : “Noi siamo lavoratori apu di pubblica utilità. Siamo da sei mesi per strada e chiediamo alla regione di prendersi le proprio responsabilità. Il presidente De Luca ha detto che il problema non è suo perché il nostro progetto è ministeriale ma non è così. Siamo 2600 in questa regione. Sono mesi che chiediamo un incontro all’assessore regionale. Per quanto ci riguarda questa gente non farà campagna elettorale in questa città: li ...