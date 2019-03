Mutant Year Zero | Road to Eden | il gioco strategico ispirato a XCOM arriverà anche su

Mutant Year Zero : Road to Eden potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch : A quanto pare il tattico a turni Mutant Year Zero: Road to Eden (sviluppato da ex sviluppatori di Hitman e Payday) potrebbe sbarcare anche su Nintendo Switch.Come riporta Nintendo Everything, la Deluxe Edition del titolo è apparsa sul listino del negozio GameFly, al momento non ci sono state conferme ufficiali quindi consigliamo di prendere il tutto come un semplice rumor. Tuttavia è bene precisare che in passato GameFly si è dimostrato una ...