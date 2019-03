Femminicidio | attenzione al linguaggio quando si parla di stati emotivi

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2019) di Anna Maria GianniniJavier Napoleon Pareja Gamboa nell’aprile del 2018 uccise la moglie Jenny Angela Coello Reyes. In primo grado venne condannato a 24 anni e in secondo grado la pena è stata ridotta a 16. Spontaneo domandarsi il perché. Non si intende commentare le sentenze, tanto meno entrare in merito a motivazioni legate a dinamiche giuridiche: ci limitiamo ad alcune riflessioni.Occorre tenere in considerazioni principalmente due aspetti: uno, tecnico, riguarda il cosiddetto rito abbreviato; si èto di quanto tale rito, che comporta come conseguenza la riduzione della pena, sia opportuno nei casi di delitti quali il. La sentenza in oggetto torna a farci riflettere sulle conseguenze psicologiche a carico di famigliari e amici della donna uccisa che vedono colui che ha determinato la loro eterna sofferenza fruire di una consistente riduzione della pena, ...

