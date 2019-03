DeepBlue - l’intelligenza artificiale in salsa cinese debutta in Italia : (Foto: DeepBlue) A poche ore dall’arrivo in Italia del presidente cinese Xi Jinping – con annesse polemiche sul memorandum per la nuova Via della seta – sbarca nel Belpaese una delle più interessanti realtà cinesi nell’ambito dell’intelligenza artificiale. DeepBlue Technology, già presente in Europa e Australia (oltre a un piccolo centro in Silicon Valley) con una rete di vendita che copre 17 Paesi del mondo, è specializzata nei campi del futuro ...