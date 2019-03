Cina - questa volta sarà diverso : Crediamo che le probabilità che si raggiunga un accordo a breve siano elevate, ma al tempo stesso siamo convinti che l'economia cinese continuerà a rallentare, con le misure di stimolo che ...

Truberbrook è finalmente disponibile : ecco il trailer di lancio di questa avventura grafica affasCinante e misteriosa : Trüberbrook è finalmente disponibile su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Il gioco è stato finanziato da una campagna crowdfunding su Kickstarter che ha raggiunto in sole 30 ore ben 200.000 dollari. Sviluppato da BTF e pubblicato da Headup Games, il prodotto è un'avventura grafica nella quale il giocatore si ritroverà a impersonare un giovane scienziato americano, ovvero Hans Tannhauser, in una Germania alternativa del 1967.Per celebrare il ...

Salute - Lorenzin : “Incredibile che ci sia tutta questa disattenzione - ignoranza e incapacità di avere empatia per chiunque non può essere vacCinato” : L’ex Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, deputata di Civica Popolare, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “Ho scelto Cusano – Dentro la notizia”, condotta da Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sull’iniziativa di Salvini che con una lettera aveva chiesto alla ministra Grillo un decreto d’urgenza per far entrare a scuola i bambini non vaccinati, Lorenzin ha dichiarato: “Il ministro Giulia Grillo ha fatto bene a resistere ...

Manuel Bortuzzo - la rinascita comincia in pisCina : “Questa è la mia vita” : Era la notte del 3 febbraio, poco più di un mese fa, quando un proiettile ha cambiato per sempre la vita di Manuel Bortuzzo. La promettente carriera del nuotatore trevigiano di 19 anni è terminata in quel momento, alla periferia di Roma Sud, mentre era fuori da un pub dove stava trascorrendo la serata con gli amici e la fidanzata. Erano in due e hanno detto di aver sparato per sbaglio. Uscito dall’ospedale per la riabilitazione nell’istituto ...

Roma : questa sera nuovo vertice a Palazzo Chigi sulla Torino-Lione ma intanto la Cina guarda a collegare Asia - Europa e Africa : PRIMAPRESS, - Roma - questa sera alle 20,30 è programmato un vertice a Palazzo Chigi per trovare una soluzione alla controversa approvazione o in alternativa la rinuncia definitiva dell'Alta Velocita ...

E Hamsik debutta in Cina : 'Questa era la mia partita' : Uno scherzo del destino, mettiamola così. La prima di Hamsik nel campionato cinese con la maglia del Dalian è domani, il giorno di Napoli-Juventus. Tra i due paesi esiste una differenza oraria di ...

In Cina c’è chi protesta per questa pubblicità : La scelta di una modella con le lentiggini – rare e malviste in parte dell'Asia – ha provocato una polemica arrivata fino ai quotidiani nazionali